В апреле инфляция в Эстонии замедлилась
Продукты питания продолжают дорожать.Фото: Liis Treimann
Потребительские цены в Эстонии в апреле выросли на 3,26% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года, свидетельствует экспресс-оценка Департамента статистики, опубликованная 30 апреля.
По сравнению с мартом цены выросли на 1,1%, пишет rus.err.ee.
В марте годовая инфляция в Эстонии составила 4,1%, таким образом в апреле она немного замедлилась.
Во вторник днем экспресс-данные об инфляции в еврозоне за апрель опубликует Евростат.
В апреле 2023 года инфляция в Эстонии составила 13,2%.
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