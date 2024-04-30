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dv.ee

30 апреля 2024 в 7:33









В апреле инфляция в Эстонии замедлилась

Продукты питания продолжают дорожать. Фото: Liis Treimann

Потребительские цены в Эстонии в апреле выросли на 3,26% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года, свидетельствует экспресс-оценка Департамента статистики, опубликованная 30 апреля.

По сравнению с мартом цены выросли на 1,1%, пишет rus.err.ee.

В марте годовая инфляция в Эстонии составила 4,1%, таким образом в апреле она немного замедлилась.

Во вторник днем экспресс-данные об инфляции в еврозоне за апрель опубликует Евростат.

В апреле 2023 года инфляция в Эстонии составила 13,2%.