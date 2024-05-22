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dv.ee

22 мая 2024 в 13:47









Замешанная в скандале с премьер-министром Stark Logistics задолжала государству более 100 тыс. евро

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

У компании Stark Logistics, которая прошлым летом попала в скандал, связанный с мужем премьер-министра Эстонии Каи Каллас, в мае образовался налоговый долг в размере 119 428,81 евро, пишет Postimees.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что компания Stark Logistics, доля в которой принадлежала супругу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжала осуществлять перевозки в Россию и после начала войны в Украине. В компании заявляли, что работали лишь для одного клиента – предприятия AS Metaprint, отрабатывающего старые контракты с Россией.