    «Нам не угнаться за ростом зарплат». Один из крупнейших работодателей Синди сокращает большинство сотрудников

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Расположенная в городе Синди типография AS Pajo вынуждена закрыть большую часть производства и сократить большинство сотрудников.

    Основанная в девяностых годах в Пярну семейная компания сейчас вынуждена принимать сложные решения. «После тщательного анализа и взвешивания вариантов мы пришли к выводу, что предложение офсетной печати в долгосрочной перспективе не является устойчивым», – призналась исполнительный директор типографии Минни Пайо Delfi Ärileht.
    В июне компания уведомила Кассу по безработице о планах сократить до 22 человек. По словам Пайо, это решение было вызвано несколькими критическими факторами.
    Во-первых, высокие входные цены сделали предложение офсетной печати экономически нецелесообразным. «Мы не можем угнаться за нынешним ростом зарплат в Эстонии. Кроме того, высокие процентные ставки по кредитам, цены на отопление и электроэнергию непропорционально увеличили наши производственные затраты. У нас нет возможности инвестировать в повышение эффективности производства», – пояснила Пайо.
    Во-вторых, рост цифровых медиа за последние годы сократил общий спрос на печатные материалы, а ухудшение экономической ситуации в Скандинавии заставило компании значительно сократить свои рекламные расходы.
    Кроме того, предприятие вынуждено работать в условиях очень жесткой конкуренции, которая на протяжении многих лет удерживала цены типографии на одном уровне. «В таком экономическом контексте мы не видим возможности устойчиво сохранять свои позиции», – подчеркнула глава AS Pajo.
    В дальнейшем компания намерена сосредоточиться на электронных услугах.
    «Это безусловно трудное время для нашей компании и наших сотрудников, большинство из которых работают в нашем предприятии как минимум десять лет», – добавила Пайо. До сих пор компания была одним из крупнейших работодателей в городе Синди.
    В 2022 году оборот Pajo AS составил 3,3 миллиона евро, а чистая прибыль – 106 00 евро. В настоящее время у фирмы есть налоговая задолженность в размере 22 500 евро.

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