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dv.ee

17 июля 2024 в 14:07









ЕС выделил Rail Baltic на 800 млн евро меньше ожидаемого

Строительство в рамках проекта Rail Baltica в Риге. Фото: Shutterstock

В рамках последнего раунда финансирования европейский фонд Connecting Europe Facility (CEF) решил выделить трем странам Балтии в общей сложности 1,2 млрд евро для строительства проекта Rail Baltic. При этом запрашивалось более двух миллиардов евро, передает Ärileht.

Эстония получит из этих 1,2 миллиарда 370 миллионов евро, к которым добавится 80 миллионов государственного софинансирования. Согласно опубликованному в июне отчету Госконтроля, планировалось, что Эстония получит от CEF дополнительно 512 млн евро.

Хотя сумма оказалась меньше ожидаемого, министр климата Кристен Михал прокомментировал решение о финансировании в положительном ключе. По его словам, решение CEF показывает, что Европейский союз считает важными качественные и быстрые соединения в Балтийских странах: «Европейское финансирование Rail Baltic даст работу нашим строителям инфраструктуры, и примерно треть от каждого десятка миллионов евро вернется в наш госбюджет в виде налогов».

«Эстония, Латвия и Литва должны быть лучше соединены с остальной частью Европейского Союза – война в Украине показала, насколько это важно. Я надеюсь, что партнеры проекта максимально используют поддержку и реализуют проект как можно быстрее», – добавила генеральный директор Европейской комиссии по вопросам мобильности (DG MOVE) Магда Копчинска.

С помощью средств, полученных в результате заявки, в Эстонии будет построено до 55 километров основной трассы Rail Baltic.