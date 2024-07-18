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dv.ee

18 июля 2024 в 12:33









Сиккут: социал-демократы получат еще один министерский пост

Рийна Сиккут. Фото: Andras Kralla

Министр здоровья Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) заявила, что, насколько ей известно, лидеры трех партий, ведущих коалиционные переговоры, договорились о том, что социал-демократы получат еще один министерский пост в новом правительстве.

В нынешнем правительстве и у социал-демократов, и у партии «Ээсти 200» – по три министерских кресла, однако, по словам Сиккут, позиция социал-демократов на коалиционных переговорах заключалась в том, что изменение количества голосов в Рийгикогу должно отразиться и на распределении министерских постов, передает rus.err.ee.

«Действительно, за прошедший год и три месяца после выборов количество голосов в парламенте изменилось. И социал-демократы ожидали, что распределение мест в правительстве будет соответствовать ситуации, которая у нас сложилась на переговорах. На мой взгляд, соглашение может быть достигнуто при том условии, что социал-демократы получат еще одно министерское кресло. Об этом договорились председатели партий. Насколько мне известно, социал-демократы получат одно дополнительное место, однако о портфелях и конкретных именах можно будет говорить завтра (в пятницу – прим. ред.)», – сказала Сиккут.

Председатель «Ээсти 200» Маргус Цахкна заявил, что ничего подобного на переговорах согласовано не было.

На вопрос о том, придется ли партии «Ээсти 200» отказаться от одного из своих мест, если социал-демократы получат еще одно министерское кресло, Цахкна ответил, что его партия не должна ни от чего отказываться.