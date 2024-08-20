    Эстонский продавец электроники остался в прибыли, несмотря на спад

    У компании Klick Eesti 21 магазин по всей Эстонии, два представительства по продажам для бизнес-клиентов и два интернет-магазина. Фото: Андрас Кралла

    Отечественный продавец цифровой техники Klick сумел увеличить оборот почти на 15 процентов благодаря приобретению конкурента и запуску нового направления бизнеса.

    В конце 2022 года Klick приобрел компьютерный магазин Ordi, что способствовало увеличению оборота Klick Eesti с 41,7 миллиона евро до 48,1 миллиона евро. Операционная прибыль компании составила почти 0,7 миллиона евро, что ниже по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль снизилась с 0,7 миллиона евро до 0,4 миллиона.

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