«Все очень плохо». Магазины электроники сетуют на низкие продажи, а на авторынке – вечеринка

Arco Vara повысила прогноз прибыли на 33%
Девелопер целостных жилых районов Arco Vara сообщил бирже, что увеличивает прогноз прибыли за прошедший год на 33%, или же до уровня 3,6 миллиона евро. Еще в третьем квартале прошлого года предприятие прогнозировало прибыль в 2023 году в 2,7 млн евро, сообщается в пресс-релизе.
Девелопер целостных жилых районов Arco Vara сообщил бирже, что увеличивает прогноз прибыли за прошедший год на 33%, или же до уровня 3,6 миллиона евро. Еще в третьем квартале прошлого года предприятие прогнозировало прибыль в 2023 году в 2,7 млн евро, сообщается в пресс-релизе.