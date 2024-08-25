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25 августа 2024 в 8:47









Павел Дуров задержан во Франции

Павел Дуров. Фото: Albert Gea, Scanpix

Основателя мессенджера Телеграм Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже, сообщили французские телеканалы TF1 и BFMTV со ссылкой на источники. 39-летнего бизнесмена задержали, когда его частный самолет прилетел в столицу Франции из Азербайджана.

Дурова задержали сотрудники Воздушно-транспортной жандармерии на том основании, что во Франции бизнесмен был включен в список разыскиваемых лиц. Ордер на задержание выдала судебная полиция Франции на основании «предварительного расследования», детали которого не раскрываются, передает «Медуза».

По данным TF1, во Франции Дурову могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег, продажей краденого и сексуализированными преступлениями против детей. Все это из-за отсутствия модерации в Телеграме, а также из-за отказа администрации мессенджера сотрудничать с властями и применения различных инструментов Телеграма — таких как криптовалюта и одноразовый номер. Французские правоохранительные органы считают Дурова соучастником преступлений, совершаемых при помощи Телеграма, в связи с отказом от модерации контента, отмечает собеседник BFMTV.

Источник TF1 считает, что основатель Телеграма наверняка будет арестован. Сейчас его взяли под стражу. «На своей платформе он допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, не делая ничего, чтобы это модерировать или сотрудничать [с правоохранительными органами]», — сказал он. Дуров, пишет телеканал, предстанет перед следственным судьей (должностное лицо во Франции, которое, в отличие от прокурора, собирает доказательства как в пользу стороны обвинения, так и в пользу стороны защиты) уже сегодня.

Ордер на арест Дурова действует только во Франции, отмечает TF1. Бизнесмен знал, что в стране он «персона нон грата», он мало путешествовал по Европе и избегал государств, где работа Телеграма находится под наблюдением силовиков. «Сегодня он совершил ошибку. Мы не знаем почему», — добавил источник журналистов. BFMTV называет появление Дурова во Франции «загадкой».

В 2021 году сообщалось, что Дуров, который эмигрировал из России в 2014-м, получил гражданство Франции. В последние годы предприниматель жил в Объединенных Арабских Эмиратах.

Власти Франции могут использовать арест Павла Дурова для давления на другие страны Европы, чтобы те активнее боролись с зашифрованными мессенджерами, которыми в том числе пользуются террористы, пишет TF1. После задержания Дурова криптовалюта Toncoin (TON), которая используется для операций внутри Telegram, упала на 14%.

«Медуза» обратилась за комментарием к вице-президенту Телеграма Илье Перекопскому, но на момент публикации он не ответил на вопросы корреспондента издания.

Сообщения о задержании Дурова прокомментировали российские парламентарии. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал действия Франции «борьбой за свободу слова и европейские ценности».

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что призвал главу МИД России Сергея Лаврова добиться освобождения Дурова. «Арест [Дурова] может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Телеграма. Этого допустить нельзя», — заявил депутат.

В Обществе защиты интернета расценили ситуацию с задержанием Дурова как попытку цензуры со стороны Франции.

Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев отметил: «Его [Дурова] несотрудничество с ФСБ в пользу свободы слова, к сожалению, полностью нейтрализуется его несотрудничеством ни с кем, чтобы остановить использование ТГ для всего ужасного. Это был его выбор. Можно было делать одно и не делать другое?»