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  • 18.09.24, 13:23

Президент Банка Эстонии: бизнес хочет повысить цены, но потребители уже покупают за границей

Из-за высокого уровня цен в Эстонии увеличились покупки за рубежом, и местным компаниям становится все труднее повышать цены, заявил президент Банка Эстонии Мадис Мюллер на конференции Äriplaan 2025.
Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер на конференции Äriplaan 2025 отметил, что в следующем году, чтобы сохранить конкурентоспособность, компаниям потребуется больше усилий, чем раньше.
  • Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер на конференции Äriplaan 2025 отметил, что в следующем году, чтобы сохранить конкурентоспособность, компаниям потребуется больше усилий, чем раньше. Foto: Liis Treimann
По словам Мюллера, объем розничных продаж стагнирует и несколько снизился, но частное потребление выросло. Это указывает на то, что эстонцы стали больше покупать за границей. Президент банка указал также на то, что Omniva сообщала о значительном увеличении заказов товаров из Китая.
Таким образом, как отметил Мюллер, люди начинают искать альтернативы как в случае крупных, так и мелких покупок, если компании слишком сильно повышают цены. «Рост цен уже достиг своего естественного предела», – сказал он.
В то же время среди эстонских предпринимателей по-прежнему сохраняются ожидания, что цены можно повысить еще. «В условиях замедления роста цен и давления на прибыли компаний предприниматели хотят перенести давление расходов на цены», – отметил он.
Многие товары, продаваемые в Эстонии, дороже, чем в других странах Европы. «Фактически мы находимся на среднем уровне цен по Евросоюзу», – сказал Мюллер. Он уточнил, что есть группы товаров, цены на которые в Эстонии выше среднего, например, продукты питания и напитки, но услуги в целом несколько дешевле по сравнению со среднеевропейским уровнем.
Ожидания компаний в отношении прибыли не позволяют ценам значительно снизиться, подчеркнул Мюллер. При этом прибыльность компаний уже несколько сократилась. «Я не берусь точно утверждать, увеличится ли прибыльность (в следующем году) или снизится», – добавил он.

Кредиты подешевеют

Мюллер отметил, что Совет Европейского центробанка достиг точки, когда может снижать процентные ставки. В связи с этим начал снижаться и шестимесячный Euribor. Это постепенно отразится на кредитных договорах.
Однако стоимость кредитов в Эстонии выше, чем во многих других странах.
Тем не менее, предприятия все еще хотят брать кредиты для инвестиций, а у банков есть желание и возможность предоставлять эти кредиты. Инвестиции в энергетический сектор в Эстонии были самыми крупными за последнее время.
Позитивные моменты в Эстонии в 2025 году:
•внешние рынки восстановятся (медленно);
•процентные ставки снизятся;
•производственные затраты станут дешевле;
•уровень безработицы снизится;
•экономика снова вырастет.
Инфляция в еврозоне снижается, но экономический рост омрачают проблемы с конкуренцией и трудности в промышленном секторе. «Мы ожидаем умеренного и постепенного восстановления экономики Эстонии», – отметил Мадис Мюллер.
Эстония по-прежнему отличается от других европейских стран быстрым ростом доходов, в то время как реальный объем производства сократился. В последние два года с ростом экономики у Эстонии получилось неважно, признал Мюллер. Реальный рост был слабым, но если смотреть на номинальный рост, то Эстония находится посередине, отметил он.
Негативные прогнозы на 2025 год в Эстонии:
•рост цен будет быстрее, чем ожидалось ранее;
•восстановление покупательной способности населения пойдет медленнее;
•сохранение конкурентоспособности потребует больших усилий;
•фискальные стимулы для экономики будут меньше;
•может сохраняться неопределенность в бюджетной политике;
•неопределенности добавляют геополитическая нестабильность и волатильность финансовых рынков.
Конференция «Äriplaan» уже 25 лет собирает на главной сцене влиятельную предпринимательскую элиту, чьи решения определяют жизнеспособность эстонской экономики. Цель конференции – дать аудитории рекомендации по составлению бюджета и бизнес-плана на следующий год.
Спикеры этого года: основатель и руководитель Grünfin Трийн Хертманн, владелец Astlanda Ehitus и Astlanda Kinnisvara Яанус Отса, глава P&E Capital (семейный офис Пийльманнов) и член совета VKG Кристьян Пийльманн, совладелец и руководитель Kadarbiku Köögivili OÜ и Kadarbiku Talu OÜ Вейко Пак, основной владелец Ülemiste City и руководитель Ülemiste Keskus Гуйдо Пярнитс, владелец Inspired Universal McCann Реэт Роос, владелец Testlio Кристель Круустюк, соучредитель и генеральный директор Skeleton Technologies Таави Мадиберк, председатель правления и фондовый менеджер EfTEN Capital Вильяр Аракас, председатель правления OIXIO Grupp и лучший руководитель Эстонии Иво Суурсоо.

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