На стадион друзей Путина в Хельсинки проникли воры

Принадлежащий Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу спортивно-концертный комплекс Helsinki Halli взломали воры.
- Спортивно-концертный комплекс Helsinki Halli, принадлежащий Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу. Foto: Wikipedia
Неизвестные ночью со среды на четверг пробрались на крышу, а затем и в главный зал арены, пишет
местное издание Helsingin Sanomat. Судя по следам, был также взломан офис Национальной хоккейной ассоциации в дополнительном крыле здания. Информацию подтвердил член правления Helsinki Halli Oy Кай Паананен.
Я не хочу больше комментировать ситуацию в этом контексте, но это правда, что на арену напали воры.
Кай Паананен
член правления Helsinki Halli
До этого, 9 сентября, арену обесточили за неуплату за электричество. На счетах у Helsinki Halli есть более шести миллионов евро, но банк заморозил платежи, поскольку его владельцы Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг находятся под санкциями. Helsinki Halli получил предварительное разрешение МИД на оплату счетов, но транзакции не были проведены.
С тех пор здание обеспечивает дизельный генератор, мощности которого не хватает на все. В итоге некоторые замки просто не работают.
«Воры, видимо, воспользовались этим неудачным стечением обстоятельств из-за отключения электроэнергии», – предположил источник издания.
В четверг, по словам Паананена, на месте происшествия находилась полиция, расследующая кражу со взломом. Пока нет информации ни о грабителях, ни о том, что могло быть украдено и было ли что-то украдено.
Похожие статьи
12 главных российских олигархов получили в виде дивидендов более 11 млрд евро с 2023 года, подсчитало агентство Bloomberg. Среди заработавших на военном росте есть и друзья Путина.
«У нас есть план B, C, D и E. До свидания!» – так ответил весной 2022 года один из владельцев порта Силламяэ Тийт Вяхи на вопрос о будущем компании. С тех пор в порту действительно обсуждались несколько вариантов выхода из кризиса. Некоторые из них уже провалились, некоторые кажутся фантастическими, а некоторые подают надежды. В том числе рассматривается вариант продажи порта.
Атака на терминал «Новатэка» в порту Усть-Луги не будет иметь прямых последствий для Эстонии, считают экономический эксперт Райво Варе и эксперт по безопасности Райнер Сакс. По их мнению, эффект заключается скорее в том, что Украине удалось показать незащищенность территории России.
Парфюм — такой же элемент образа, как сумка или туфли. Он придает уверенность в себе, поднимает настроение и вдохновляет. Но так сложилось, что многие экономят на духах и вместо оригинальной продукции покупают реплики или товары неизвестных марок. А зря.
Последние новости
Подоходный налог на дивиденды всего 15%.
Сейчас в фокусе