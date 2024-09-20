Назад 20.09.24, 11:48 На стадион друзей Путина в Хельсинки проникли воры Принадлежащий Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу спортивно-концертный комплекс Helsinki Halli взломали воры.

Спортивно-концертный комплекс Helsinki Halli, принадлежащий Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу. Foto: Wikipedia

Неизвестные ночью со среды на четверг пробрались на крышу, а затем и в главный зал арены, пишет местное издание Helsingin Sanomat. Судя по следам, был также взломан офис Национальной хоккейной ассоциации в дополнительном крыле здания. Информацию подтвердил член правления Helsinki Halli Oy Кай Паананен.

Я не хочу больше комментировать ситуацию в этом контексте, но это правда, что на арену напали воры. Кай Паананен член правления Helsinki Halli

До этого, 9 сентября, арену обесточили за неуплату за электричество. На счетах у Helsinki Halli есть более шести миллионов евро, но банк заморозил платежи, поскольку его владельцы Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг находятся под санкциями. Helsinki Halli получил предварительное разрешение МИД на оплату счетов, но транзакции не были проведены.

С тех пор здание обеспечивает дизельный генератор, мощности которого не хватает на все. В итоге некоторые замки просто не работают.

«Воры, видимо, воспользовались этим неудачным стечением обстоятельств из-за отключения электроэнергии», – предположил источник издания.

В четверг, по словам Паананена, на месте происшествия находилась полиция, расследующая кражу со взломом. Пока нет информации ни о грабителях, ни о том, что могло быть украдено и было ли что-то украдено.

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь