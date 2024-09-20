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  • 20.09.24, 11:48

На стадион друзей Путина в Хельсинки проникли воры

Принадлежащий Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу спортивно-концертный комплекс Helsinki Halli взломали воры.
Спортивно-концертный комплекс Helsinki Halli, принадлежащий Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу.
  • Спортивно-концертный комплекс Helsinki Halli, принадлежащий Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу. Foto: Wikipedia
Неизвестные ночью со среды на четверг пробрались на крышу, а затем и в главный зал арены, пишет местное издание Helsingin Sanomat. Судя по следам, был также взломан офис Национальной хоккейной ассоциации в дополнительном крыле здания. Информацию подтвердил член правления Helsinki Halli Oy Кай Паананен.
Я не хочу больше комментировать ситуацию в этом контексте, но это правда, что на арену напали воры.
Кай Паананен
член правления Helsinki Halli
До этого, 9 сентября, арену обесточили за неуплату за электричество. На счетах у Helsinki Halli есть более шести миллионов евро, но банк заморозил платежи, поскольку его владельцы Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг находятся под санкциями. Helsinki Halli получил предварительное разрешение МИД на оплату счетов, но транзакции не были проведены.
С тех пор здание обеспечивает дизельный генератор, мощности которого не хватает на все. В итоге некоторые замки просто не работают.
«Воры, видимо, воспользовались этим неудачным стечением обстоятельств из-за отключения электроэнергии», – предположил источник издания.
В четверг, по словам Паананена, на месте происшествия находилась полиция, расследующая кражу со взломом. Пока нет информации ни о грабителях, ни о том, что могло быть украдено и было ли что-то украдено.

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