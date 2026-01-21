Основатель Roofit запускает новый бизнес по производству солнечных крыш. «Работа осталась незавершенной»
Андри Ягомяги, который основал бизнес по производству солнечных крыш Roofit.Solar и руководил им шесть лет, после паузы создал новую компанию в той же сфере. Первый целевой рынок нового предприятия – Канада.
Производитель крыш с солнечными панелями Solarstone, основным акционером которого является Рауль Кирьянен, запустил на заводе в Вильянди автоматизированную производственную линию, которая делает производство панелей в пять раз быстрее и эффективнее.
За три квартала этого года эстонские стартапы привлекли 147,3 миллиона евро и заключили 45 инвестиционных сделок. На фоне общего охлаждения инвестиционного климата увеличивается объем инвестиций в глубокие технологии.
Согласно базе данных Startup Estonia, 128 стартапов Эстонии задействовано в сфере глубоких технологий (DeepTech). Оборот данных стартапов в первом полугодии этого года составил 79,1 млн евро, увеличившись на 34% по сравнению с прошлым годом, т.е. их рост в два раза опережает рост эстонского сектора стартапов.