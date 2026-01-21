Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,06%314,54
  • OMX Riga0,13%931,34
  • OMX Tallinn0,11%2 056,69
  • OMX Vilnius0,11%1 398,95
  • S&P 5001,16%6 875,63
  • DOW 301,21%49 077,23
  • Nasdaq 1,18%23 224,82
  • FTSE 1000,11%10 138,09
  • Nikkei 225−0,41%52 774,64
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,99
  • OMX Baltic0,06%314,54
  • OMX Riga0,13%931,34
  • OMX Tallinn0,11%2 056,69
  • OMX Vilnius0,11%1 398,95
  • S&P 5001,16%6 875,63
  • DOW 301,21%49 077,23
  • Nasdaq 1,18%23 224,82
  • FTSE 1000,11%10 138,09
  • Nikkei 225−0,41%52 774,64
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,99
  • 21.01.26, 19:05

Основатель Roofit запускает новый бизнес по производству солнечных крыш. «Работа осталась незавершенной»

Андри Ягомяги, который основал бизнес по производству солнечных крыш Roofit.Solar и руководил им шесть лет, после паузы создал новую компанию в той же сфере. Первый целевой рынок нового предприятия – Канада.
Архивное фото, 2019 год. Анди Ягомяги показывает Керсти Кальюлайд новый завод Roofit в Таллинне.
  • Архивное фото, 2019 год. Анди Ягомяги показывает Керсти Кальюлайд новый завод Roofit в Таллинне.
  • Foto: Liis Treimann
Ягомяги покинул Roofit.Solar в 2023 году. Об этом компания сообщила на своем сайте, лаконично отметив лишь то, что их пути разошлись.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 26.11.24, 08:36
Производитель солнечных крыш из Вильянди нацелен на заводы в США и Германии
Производитель крыш с солнечными панелями Solarstone, основным акционером которого является Рауль Кирьянен, запустил на заводе в Вильянди автоматизированную производственную линию, которая делает производство панелей в пять раз быстрее и эффективнее.
Новости
  • 30.11.23, 17:09
В этом году эстонские стартапы привлекли 150 млн евро, инвесторы стали осторожнее
За три квартала этого года эстонские стартапы привлекли 147,3 миллиона евро и заключили 45 инвестиционных сделок. На фоне общего охлаждения инвестиционного климата увеличивается объем инвестиций в глубокие технологии.
Новости
  • 22.08.23, 09:43
Среди эстонских стартапов самый быстрый рост – в сфере глубоких технологий
Согласно базе данных Startup Estonia, 128 стартапов Эстонии задействовано в сфере глубоких технологий (DeepTech). Оборот данных стартапов в первом полугодии этого года составил 79,1 млн евро, увеличившись на 34% по сравнению с прошлым годом, т.е. их рост в два раза опережает рост эстонского сектора стартапов.
Новости
  • 18.10.25, 12:01
Пять эстонских стартапов попали в престижный европейский рейтинг
В рейтинг самых быстрорастущих стартапов по версии издания Sifted вошли в этом году пять эстонских компаний, тогда как в прошлом году в этом списке было десять.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.01.26, 18:05
Глава TLT: деньги проекта трамвайной линии на Лийвалайа можно было бы направить на развитие троллейбусного сообщения
2
Новости
  • 19.01.26, 06:00
Летом в Причудье откроется большой спа-отель. Конкурент удивляется: «Это же колхоз!»
Хороший ресторан недалеко – всего 80 километров
3
Новости
  • 18.01.26, 13:30
IKEA переживает один из самых тяжелых периодов за свою историю
4
Биржа
  • 19.01.26, 16:54
Яан Таллинн на пути к статусу миллиардера: Anthropic привлекает гигантские инвестиции
5
Новости
  • 20.01.26, 12:45
Уголовное дело Olerex: владелец компании предстал перед судом
6
Новости
  • 20.01.26, 06:00
Работодатели рады поправкам к закону: самим создавать ноу-хау нам не по силам

Последние новости

Новости
  • 21.01.26, 19:05
Основатель Roofit запускает новый бизнес по производству солнечных крыш. «Работа осталась незавершенной»
Новости
  • 21.01.26, 17:38
Бизнес скандального ресторатора движется к банкротству
Новости
  • 21.01.26, 15:45
Мустонен: рынок недвижимости еще более отчетливо сместится в сторону покупателей
Новости
  • 21.01.26, 15:15
Как рассрочка съедает шансы на получение жилищного кредита
ТОП
  • 21.01.26, 14:15
TOП налоговых должников в торговле и HoReCa
Звонок журналиста должнику помог пополнить госказну
Биржа
  • 21.01.26, 14:13
Девелопер Invego построит десятки рядных домов в Виймси
Новости
  • 21.01.26, 13:36
В прошлом году цены на строительство выросли
Подсказка
  • 21.01.26, 13:30
Как составить график отпусков и уйти в отпуск до его утверждения?

Сейчас в фокусе

Промышленности нужны квалифицированные работники с цифровыми навыками, аналитики, инженеры и разработчики.
Новости
  • 20.01.26, 06:00
Работодатели рады поправкам к закону: самим создавать ноу-хау нам не по силам
Член правления Olerex Андрес Линнас (слева) не признает себя виновным. По словам его представителя – присяжного адвоката Оливера Няэса из адвокатского бюро Widen – обвинение является необоснованным.
Новости
  • 20.01.26, 12:45
Уголовное дело Olerex: владелец компании предстал перед судом
Компромиссное решение выхода из второй ступени без выстрела в ногу.
Mнения
  • 20.01.26, 13:57
Ящик Пандоры: закрыть не хватает духу, но есть компромисс
Максимум, на что осмеливается правительство, – это полумеры
Спа-отель Kurro разместился среди лесов неподалеку от берега Чудского озера.
Новости
  • 19.01.26, 06:00
Летом в Причудье откроется большой спа-отель. Конкурент удивляется: «Это же колхоз!»
Хороший ресторан недалеко – всего 80 километров
Похоже, что бизнес по производству тростниковых трубочек продолжится в другой компании, которая уже привлекла от инвесторов миллионы.
Новости
  • 20.01.26, 14:21
Производитель питьевых трубочек из тростника приостанавливает бизнес и сокращает сотрудников
В ноябре прошлого года на традиционном спортивном дне производителя микросхем TSMC стратегическое партнерство отметили глава компании Си Си Вэй (слева) и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, подтвердив тем самым всему миру, что союз этих двух гигантов является основой революции в сфере искусственного интеллекта и глобальной полупроводниковой индустрии.
Инвестор Тоомас
  • 19.01.26, 19:02
Инвестор Тоомас: руки так и чешутся – присматриваюсь к акции, которая дороже, чем кажется, и крепче, чем выглядит
Яан Таллинн возглавлял раунд финансирования Anthropic серии A в 2021 году, в ходе которого было привлечено 124 млн долларов.
Биржа
  • 19.01.26, 16:54
Яан Таллинн на пути к статусу миллиардера: Anthropic привлекает гигантские инвестиции
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026