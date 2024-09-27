Назад 27.09.24, 16:01 Ни реальной конкуренции, ни перспективы, зато необходимость содержать Основная проблема нынешних бюджетных сокращений – в том, что они недостаточно поддержаны решениями, которые стимулировали бы рост, пишет главный редактор ДВ Олеся Лагашина.

Главный редактор ДВ Олеся Лагашина. Foto: Andras Kralla

Простое бытовое финансовое правило гласит: неразумно тратить больше, чем ты зарабатываешь. Создай резерв, не трать там, где можно не тратить. Увы, с госсектором так почему-то не работает.

Во-первых, если в бюджете твоего ведомства есть деньги, грех их полностью не израсходовать, иначе в следующий раз дадут меньше. Во-вторых, чтобы иметь успех на выборах, надо что-то пообещать, а это, опять-таки, расходы. Потому и тратятся до последнего дозволенные компенсации, и вносятся совершенно неразумные, с точки зрения частника, предложения вроде лишнего выходного на Пасху, и делаются многие другие, не предусмотренные здравым смыслом вещи.

Ты позволяешь себе больше, чем можешь, просто потому что так можно. И это имеет накопительный эффект, а последствия потом разгребаются сообща по принципу солидарной ответственности.

И дело не только в 35 днях отпуска, но и в подаренных за политическую поддержку и хорошо оплачиваемых рабочих местах муниципальных чиновников, и в золотых парашютах для госслужащих, оплачиваемых почему-то за счет Кассы по безработице. Разумеется, подобные вещи практикуются и частными компаниями, и на это следовало бы обращать внимание, поскольку это прямые убытки общему кошельку, но в государственном секторе новости такого рода во время анонсированного кромсания бюджета выглядят особенно неуместно.

В новом бюджете расходы правительства при всех сокращениях выросли почти на 220 млн евро , из которых значительная часть уйдет местным самоуправлениям. Уверены ли мы, что все они оправданы или каких-то из них можно было избежать? Удивляемся ли мы, читая, что результаты ревизии бюджета оказались значительно скромнее ожидаемого?

Сколько лет нам неочевидны, например, затраты на управление госкомпаниями, особенно на фоне новостей о том, что Nordica опять не летит, а пролетает ? Можно, конечно, долго надеяться, что до ее приватизации компанию удастся стабилизировать, но надежды питают только юношей, а 27 миллионов убытков за полтора года говорят сами за себя. Это сколько театральных работников можно было прокормить!

Разумеется, все это капля в море по сравнению с необходимостью сократить расходы на социальную защиту и образование. Но эти расходы, на самом деле, – прямое следствие нашей изоляционистской национальной политики. Стареющее население при закрытых границах – это приговор, новости о том, что « в 2024 году индийцам стало труднее получить рабочую или учебную визу в Эстонии и участились отказы », в этом плане весьма симптоматичны.

В таких условиях на маленьком рынке нет ни реальной конкуренции, ни перспективы, зато есть необходимость содержать и обеспечивать. И эта проблема не решается с помощью социальных пособий, которые, кстати, действительно должны быть более адресными – даже если кого-то возмущают рассуждения Осиновского-старшего , хорошо умеющего считать деньги.

Основная проблема нынешних бюджетных сокращений – в том, что они не поддержаны решениями, которые стимулировали бы рост. Критика оппозиционных политиков в адрес тех, кому приходится резать бюджет, сама по себе не содержит рациональных предложений. Политики «Отечества», попрекающие коалицию разгоном инфляции, могли бы посмотреться в зеркало и вспомнить о второй ступени и фестивале пособий, предшествовавшем налоговому фестивалю.

А заодно попробовать посчитать те доходы, которых государство не дождалось в результате жесткой миграционной политики и причитаний над тем, что английский язык в каких-то сферах вытесняет государственный. Оно, конечно, может быть, и так, но разве лучше, проводя как будто протекционистскую языковую политику, в итоге сокращать финансирование той же самой эстонской культуры, за которую все вроде бы декларативно радели? Да, более открытому обществу сопутствуют определенные риски в сфере безопасности, но разве экономический спад эти риски уменьшает?

Задача государства как регулятора – вмешиваться в идущие в нем процессы ровно настолько, чтобы сохранялось состояние продуктивного баланса, при котором самые слабые защищены, самые сильные не связаны смирительной рубашкой, сам его аппарат (и количество зависящих от него) не разрастается, а расходы не превышают доходов. Судя по происходящему, со своей задачей оно пока справляется так себе.

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