Начато расследование поломок на Аувереской электростанции

На Аувереской электростанции, недавно прошедшей ежегодное техническое обслуживание, в начале октября произошло несколько поломок, для выяснения деталей которых Enefit Power возбудило внутреннее расследование, передает rus.err.ee.
- В среду на Аувереской электростанции мощностью почти 300 мегаватт начались пусконаладочные работы, и, если они пройдут успешно, станция уже в четверг начнет вырабатывать электроэнергию для рынка. Foto: Liis Treimann
По словам главы Enefit Power Лаури Карпа, октябрьские неполадки отличаются от прошлых поломок и раньше не случались. В настоящее время выясняется, могут ли они быть связаны, например, с низким качеством техобслуживания электростанции.
«Одна из важнейших причин неполадок на крупной электростанции - проведение ремонта с нарушением правил. Вопрос в том, привели ли к этому переносы сроков капитального ремонта? Я, конечно, не могу дать вам это подтверждение сегодня, мы все еще проводим внутреннее расследование. К концу октября у нас на столе должен быть отчет о том, что стало первопричиной последних аварий», – сказал Карп ERR.
Поломки и простои сопровождали Ауверескую электростанцию с момента завершения ее строительства девять лет назад: после многократных ремонтов и устранения строительных дефектов работу электростанции наконец удалось наладить, и в текущем году ее надежность составила целых 90%.
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