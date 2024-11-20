Рийгикогу немного сокращает компенсации расходов депутатов

Из запланированных на закупку дополнительных боеприпасов 1,6 млрд евро в стратегию бюджета до 2028 года фактически вписана только половина – 788 млн евро.

Результаты ревизии бюджета оказались значительно скромнее ожидаемого. Следующим объектом для экономии в государственных финансах станут инвестиции, а также введение субсидий по потребностям.