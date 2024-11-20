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  • 20.11.24, 16:11

Рийгикогу немного сокращает компенсации расходов депутатов

Руководство Рийгикогу и четыре фракции (Eesti 200, Партия реформ, Социал-демократическая партия, EKRE) сегодня подписали проект закона, предусматривающий сокращение компенсаций депутатов на одну шестую часть.
По словам председателя Рийгикогу Лаури Хуссара (Eesti 200), сокращение компенсаций расходов на одну шестую часть является большим достижением.
  • По словам председателя Рийгикогу Лаури Хуссара (Eesti 200), сокращение компенсаций расходов на одну шестую часть является большим достижением. Foto: Andras Kralla
К соглашению не присоединились Центристская партия и Isamaa. Согласно пояснительной записке, размер возмещения расходов, связанных с работой депутатов Рийгикогу, будет снижен до 25% от их должностного оклада.

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