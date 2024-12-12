Власти проверяют сделку эстонских продавцов смазочных материалов
Эстонский Департамент конкуренции взял дополнительные четыре месяца на рассмотрение вопроса, разрешить ли продавцу смазочных материалов и технических жидкостей Flexoil приобрести местную компанию Oiltrade.
48,5% Flexoil принадлежит компании Aqua Marina, владеющей сетью заправок Olerex. Foto: Flexoil OÜ
Уведомление о слиянии поступило в департамент месяц назад. В нем было указано, что Flexoil, доля в которой принадлежит компании Aqua Marina, владеющей сетью заправок Olerex, стремится приобрести конкурента, чтобы «обогатить продуктовый портфель компании и усилить конкурентоспособность, особенно против агрессивно растущей конкуренции польских компаний».
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