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  • 12.12.24, 08:12

Власти проверяют сделку эстонских продавцов смазочных материалов

Эстонский Департамент конкуренции взял дополнительные четыре месяца на рассмотрение вопроса, разрешить ли продавцу смазочных материалов и технических жидкостей Flexoil приобрести местную компанию Oiltrade.
48,5% Flexoil принадлежит компании Aqua Marina, владеющей сетью заправок Olerex.
  • 48,5% Flexoil принадлежит компании Aqua Marina, владеющей сетью заправок Olerex. Foto: Flexoil OÜ
Уведомление о слиянии поступило в департамент месяц назад. В нем было указано, что Flexoil, доля в которой принадлежит компании Aqua Marina, владеющей сетью заправок Olerex, стремится приобрести конкурента, чтобы «обогатить продуктовый портфель компании и усилить конкурентоспособность, особенно против агрессивно растущей конкуренции польских компаний».

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