Департамент оштрафовал Olerex на 6 млн евро

Департамент окружающей среды в конце ноября выписал топливной компании Olerex штраф на сумму 6 млн евро.
- Это не первый штраф для Olerex. Фото иллюстративное. Foto: Andras Kralla
Новый штраф был наложен на компанию 29 ноября – на следующий день после вступления в силу решения Государственного суда, который признал фирму Olerex виновной в недостаточном внедрении биотоплива на рынок в 2022 году и обязал уплатить штраф в размере 300 000 евро, пишет rus.err.ee
.
На этот раз проблема Olerex была связана с топливом на основе использованного пищевого масла, которое добавляется в автомобильное топливо. По данным СМИ, европейская директива разрешает использование пищевых масел в качестве сырья для выполнения биологических обязательств, но только в определенных объемах, а Olerex в прошлом году якобы превысила допустимый лимит.
При вынесении штрафа ведомство учло, что это нарушение не было первым для Olerex, а вина компании была больше средней.
Напомним, за нарушение в 2021 году Департамент окружающей среды оштрафовал компанию на 12 000 евро, и это решение вступило в силу после долгого судебного разбирательства.
В декабре прошлого года Департамент окружающей среды признал
Olerex виновной в рамках дела о проступке за невыполнение обязательства по доле биотоплива в 2022 году. Ведомство обвинило топливную компанию в том, что среди проданных видов топлива недостаточно топлива, произведенного из возобновляемых источников. Суд наложил штраф в размере 300 000 евро.
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Топливные компании требуют от государства взыскать с Olerex все средства, которые компания якобы заработала, уклоняясь от выполнения биотопливных обязательств. Если государство не потребует вернуть эти деньги, компании угрожают судебным иском, передает Ärileht
.
Государственный суд рассмотрит жалобу топливной компании Olerex, требующей отменить назначенный ей штраф в размере 1 млн евро за нарушение обязательства по биодобавкам в топливе.
Штраф 300 000 евро!
Решением Государственного суда вступило в силу постановление Департамента окружающей среды, которое признало топливную компанию Olerex виновной в недостаточном объеме биотоплива, выпущенного на рынок в 2022 году. Второе подряд нарушение требования о биотопливе обернется для компании штрафом в размере 300 000 евро.
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