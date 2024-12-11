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  • 11.12.24, 10:42

Департамент оштрафовал Olerex на 6 млн евро

Департамент окружающей среды в конце ноября выписал топливной компании Olerex штраф на сумму 6 млн евро.
Это не первый штраф для Olerex. Фото иллюстративное.
  • Это не первый штраф для Olerex. Фото иллюстративное. Foto: Andras Kralla
Новый штраф был наложен на компанию 29 ноября – на следующий день после вступления в силу решения Государственного суда, который признал фирму Olerex виновной в недостаточном внедрении биотоплива на рынок в 2022 году и обязал уплатить штраф в размере 300 000 евро, пишет rus.err.ee.
На этот раз проблема Olerex была связана с топливом на основе использованного пищевого масла, которое добавляется в автомобильное топливо. По данным СМИ, европейская директива разрешает использование пищевых масел в качестве сырья для выполнения биологических обязательств, но только в определенных объемах, а Olerex в прошлом году якобы превысила допустимый лимит.
При вынесении штрафа ведомство учло, что это нарушение не было первым для Olerex, а вина компании была больше средней.
Напомним, за нарушение в 2021 году Департамент окружающей среды оштрафовал компанию на 12 000 евро, и это решение вступило в силу после долгого судебного разбирательства.
В декабре прошлого года Департамент окружающей среды признал Olerex виновной в рамках дела о проступке за невыполнение обязательства по доле биотоплива в 2022 году. Ведомство обвинило топливную компанию в том, что среди проданных видов топлива недостаточно топлива, произведенного из возобновляемых источников. Суд наложил штраф в размере 300 000 евро.

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