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  • 06.01.25, 09:36

Производство в энергетике в ноябре упало на 15%

По данным Департамента статистики, в ноябре 2024 года промышленные предприятия произвели в постоянных ценах почти столько же продукции, сколько в том же месяце 2023 года: сокращение составило 0,1%.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Andras Kralla
Из трех секторов промышленности производство увеличилось в обрабатывающей промышленности (1,5%), однако сократилось в горнодобывающей промышленности (2,3%) и в энергетике (на 15,3%).
Ведущий аналитик Департамента статистики Хелле Бундер объяснила, что в ноябре объем промышленной продукции увеличился более чем в половине отраслей обрабатывающей промышленности: «Среди наиболее весомых промышленных отраслей увеличилось производство продуктов питания (7,8%), изделий из металла (5,8%) и электрооборудования (20%), в небольшой степени также производство компьютеров и электронного оборудования (0,9%)». Она добавила, что среди наиболее весомых промышленных отраслей сокращение наблюдалось в деревообработке (3,4%) и производстве транспортных средств, прицепов и полуприцепов (21,2%).
В ноябре 2024 года на внешнем рынке было продано 68,4% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности.
По сравнению с ноябрем 2023 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности выросла в текущих ценах на 0,8% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке сократилась на 7%, однако продажа на экспорт выросла на 5,3%.
Согласно сезонно откорректированным данным, в ноябре объемы промышленного производства увеличились по сравнению с октябрем на 2,8%, в обрабатывающей промышленности – на 2,7%.
В сфере энергетики производство электроэнергии в ноябре количественно (MВт-ч) сократилось на 8,6%, производство тепла – на 9%.
Индекс объема промышленной продукции – индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета продукции в постоянных ценах используется индекс цен производителей.
Индекс промышленного оборота – индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.

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