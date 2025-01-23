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  • 23.01.25, 12:11

Googlе выиграл суд по выплате штрафов компании в России

Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне в среду, 22 января, ввел постоянный запрет на принудительное исполнение решений, принятых российскими судами в отношении компании Google в связи с закрытием российских аккаунтов Google и YouTube, пишет Deutsche Welle.
Googlе выиграл суд по выплате штрафов компании в России
  • Foto: Pixabay
Согласно письменному постановлению, трем российским медиакомпаниям – АНО «ТВ-Новости» (телеканал Russia Today), Фонду православного телевидения (телеканал "«Спас») и НАО «Царьград медиа» (телеканал «Царьград») – запрещено инициировать новые или продолжать существующие судебные процессы против Google из-за блокировки их YouTube-каналов.
В частности, судья Эндрю Хеншоу постановил, что споры с участием Google и YouTube должны рассматриваться только в юрисдикциях Великобритании или США.
В постановлении британского суда указано также, что общая сумма некоторых штрафов, наложенных в России на компанию Google в связи с закрытием российских аккаунтов Google и YouTube, в 20 триллионов раз превышает общемировой валовой внутренний продукт (ВВП).
В октябре 2024 года российский суд назначил Google штраф в два ундециллиона (ундециллион – это единица с 36 нулями) рублей за то, что компания не выполнила требование восстановить аккаунты 17 российских телеканалов на YouTube.
Сумма была определена на основании того, что штрафы, наложенные на Google Арбитражным судом Москвы в марте 2023 года, не были выплачены.
После неисполнения решения суда в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу начала начисляться неустойка в размере 100 тысяч рублей в сутки, удваиваемая каждую неделю без ограничения общей суммы.
Решение Высокого суда Англии и Уэльса от 22 января означает, что российским медиакомпаниям запрещено требовать ареста активов Google по решению судов РФ для покрытия этих штрафов.
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