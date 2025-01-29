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  • 29.01.25, 09:52

Урожай зерновых вырос, но значительно отстает от уровня 2022 года

По данным Департамента статистики, в 2024 году урожай зерновых увеличился по сравнению с предыдущим годом на 9%, однако все еще был на 15% меньше, чем в 2022 году. По сравнению с 2023 годом бобовых было выращено на четверть больше, картофеля – на 12% меньше, сообщили в Департаменте статистики.
Хотя площадь выращивания зерновых за год сократилась почти на 1%, окончательный урожай зерновых составил 1 303 500 тонн.
  • Хотя площадь выращивания зерновых за год сократилась почти на 1%, окончательный урожай зерновых составил 1 303 500 тонн. Foto: Shutterstock
По словам ведущего аналитика департамента Эге Кирс, в прошлом году зерновые выращивались на 349 200 гектарах, из которых чуть больше половины, т. е. 56%, пришлось на озимые зерновые культуры: «Хотя площадь выращивания зерновых за год сократилась почти на 1%, окончательный урожай зерновых составил 1 303 500 тонн. Из них 57% составила пшеница, 24% – ячмень, 10% – овес и 6% – рожь».
В 2024 году с одного гектара в среднем было получено 3,7 тонны зерновых. Урожайность озимых зерновых была лучше, в среднем она составила 4,4 тонны с гектара, в то время как средняя урожайность яровых составила 2,9 тонны с гектара.
В 2024 году бобовые выращивались на 60 400 гектарах, из которых 82% пришлось на полевой горох. В результате увеличения площади выращивания бобовых был получен рекордный общий урожай – 148 700 тонн. Это на 25% больше, чем годом ранее. В среднем с одного гектара получали 2,5 тонны бобовых.
Площадь выращивания рапса и масличной репы составила 60 200 гектаров, по сравнению с 2023 годом она сократилась на 21%. Для выращивания озимого рапса год оказался неудачным – урожайность (тонны урожая с одного гектара) стала самой низкой за последние восемь лет. Окончательный общий урожай рапса и масличной репы составил 96 100 тонн, т. е. в среднем 1,6 тонны с гектара. За год урожай сократился на 30%.
Общая площадь выращивания картофеля составила 3200 гектаров и за год сократилась на 8%. Общий урожай картофеля составил 74 700 тонн, что в расчете на душу населения составляет в среднем 54 килограмма. Площадь выращивания овощей увеличилась и составила в прошлом году 1700 гектаров. Тем не менее, из-за низкой урожайности урожай овощей был на 23% меньше и составил 33 200 тонн. Фруктов и овощей в общем было произведено 4400 тонн, что вдвое больше, чем в крайне неблагоприятном для их выращивания 2023 году.
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