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  • 25.03.25, 15:13

Стартует Школа менеджмента Вирумаа

Весной в Ляэне-Вирумаа запускается комплексная образовательная программа — Школа менеджмента Вирумаа. Она рассчитана на руководителей и ключевых сотрудников предприятий и муниципальных учреждений.
За три учебных дня участники получат практические инструменты для решения управленческих и коммуникационных задач.
  • За три учебных дня участники получат практические инструменты для решения управленческих и коммуникационных задач. Foto: Liis Treimann
«Наша цель — организовать в Ляэне-Вирумаа лучшие управленческие тренинги в Эстонии и создать среду для обмена опытом между предприятиями разных отраслей и топ-менеджерами региона», — пояснил автор идеи, главный редактор портала Lääne-Virumaa Uudised Айвар Хундимяги.
Программа стартует в апреле, и в первый поток включены лучшие тренинги Академии Äripäev. Они помогут менеджерам команд, руководителям проектов и бизнес-направлений повысить эффективность управления, развить навыки коммуникации, учитывая современные вызовы.
Программа обучения объединяет три важные темы: повышение эффективности управления, эффективную коммуникацию и искусство переговоров.
Айвар Хундимяги
главный редактор портала Lääne-Virumaa Uudised
Тренинги пройдут в помещениях ведущих предприятий Ляэне-Вирумаа. Каждый учебный день завершает дискуссия с участием тренеров, участников программы и топ-менеджера принимающей компании. Такой формат позволит не только обучаться, но и познакомиться с работой успешных предприятий изнутри.
В этом году тренинги примут: OG Elektra, Heidelberg Materials (Кунда) и Puidukoda, где финальный день пройдет на деревообрабатывающем производстве Няпи.
«Помимо классического тренинга по менеджменту, в конце учебного дня участники смогут обменяться опытом с руководителями успешных предприятий, работающих в Ляэне-Вирумаа», — представил идею Школы менеджмента Вирумаа Айвар Хундимяги.
Школа рассчитана на руководителей разного уровня, но также подойдет ключевым сотрудникам, которые стремятся взять на себя больше ответственности и строить карьеру в управлении.
Количество мест ограничено. Подробнее о программе читайте ЗДЕСЬ.
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