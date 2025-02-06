Назад 25.03.25, 15:13 Стартует Школа менеджмента Вирумаа Весной в Ляэне-Вирумаа запускается комплексная образовательная программа — Школа менеджмента Вирумаа. Она рассчитана на руководителей и ключевых сотрудников предприятий и муниципальных учреждений.

За три учебных дня участники получат практические инструменты для решения управленческих и коммуникационных задач. Foto: Liis Treimann

«Наша цель — организовать в Ляэне-Вирумаа лучшие управленческие тренинги в Эстонии и создать среду для обмена опытом между предприятиями разных отраслей и топ-менеджерами региона», — пояснил автор идеи, главный редактор портала Lääne-Virumaa Uudised Айвар Хундимяги.

Программа стартует в апреле, и в первый поток включены лучшие тренинги Академии Äripäev. Они помогут менеджерам команд, руководителям проектов и бизнес-направлений повысить эффективность управления, развить навыки коммуникации, учитывая современные вызовы.

Программа обучения объединяет три важные темы: повышение эффективности управления, эффективную коммуникацию и искусство переговоров. Айвар Хундимяги главный редактор портала Lääne-Virumaa Uudised

Тренинги пройдут в помещениях ведущих предприятий Ляэне-Вирумаа. Каждый учебный день завершает дискуссия с участием тренеров, участников программы и топ-менеджера принимающей компании. Такой формат позволит не только обучаться, но и познакомиться с работой успешных предприятий изнутри.

В этом году тренинги примут: OG Elektra, Heidelberg Materials (Кунда) и Puidukoda, где финальный день пройдет на деревообрабатывающем производстве Няпи.

«Помимо классического тренинга по менеджменту, в конце учебного дня участники смогут обменяться опытом с руководителями успешных предприятий, работающих в Ляэне-Вирумаа», — представил идею Школы менеджмента Вирумаа Айвар Хундимяги.

Школа рассчитана на руководителей разного уровня, но также подойдет ключевым сотрудникам, которые стремятся взять на себя больше ответственности и строить карьеру в управлении.