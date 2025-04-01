Убытки Tuul растут: не исключена продажа компании

Оборот фирмы по прокату самокатов Tuul Mobility в прошлом году сократился, убытки увеличились до 904 000 евро, а размер обязательств превышает размер активов, следует из промежуточного отчета предприятия.
- Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann
Руководство рассматривает стратегические альтернативы и не исключает возможности продажи компании, пишет rus.err.ee.
По оценке руководства Tuul, речь идет о временной ситуации
«Цель – восстановить положительный капитал за счет роста выручки, оптимизации расходов и внедрения устойчивых бизнес-процессов. Будет продолжена оценка потенциальных возможностей финансирования для поддержки развития предприятия и укрепления структуры капитала», – отмечается в отчете.
Кроме того, Tuul анализирует стратегические альтернативы, включая привлечение дополнительных инвестиций или полную или частичную продажу предприятия. На момент составления отчета никаких конкретных договоров подписано не было.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Еще год назад принадлежавший предпринимателю Кристьяну Марусте бизнес по производству самокатов Äike Mobility при новом собственнике обанкротился, так как его ключевой клиент KTM сам оказался в тяжелом положении.
Производитель электрических самокатов Äike Mobility, который до июня этого года входил в концерн Kõu, планирует сократить 25 сотрудников. При этом в последнем квартале в компании работало 30 человек.
Компания по аренде электрических самокатов Tuul, принадлежащая Comodule OÜ (Kõu Mobility Group), уведомила Кассу по безработице о сокращении 11 сотрудников, пишет Ärileht
.
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.