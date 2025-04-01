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  • 01.04.25, 16:46

Убытки Tuul растут: не исключена продажа компании

Оборот фирмы по прокату самокатов Tuul Mobility в прошлом году сократился, убытки увеличились до 904 000 евро, а размер обязательств превышает размер активов, следует из промежуточного отчета предприятия.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann
Руководство рассматривает стратегические альтернативы и не исключает возможности продажи компании, пишет rus.err.ee.
По оценке руководства Tuul, речь идет о временной ситуации
«Цель – восстановить положительный капитал за счет роста выручки, оптимизации расходов и внедрения устойчивых бизнес-процессов. Будет продолжена оценка потенциальных возможностей финансирования для поддержки развития предприятия и укрепления структуры капитала», – отмечается в отчете.
Кроме того, Tuul анализирует стратегические альтернативы, включая привлечение дополнительных инвестиций или полную или частичную продажу предприятия. На момент составления отчета никаких конкретных договоров подписано не было.
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