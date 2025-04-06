Илон Маск выступил за зону свободной торговли между ЕС и США
Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск в обращении к итальянским правым политикам заявил, что поддерживает идею зоны свободной торговли между США и ЕС.
«В конце концов, я надеюсь, все придут к соглашению, что и Европа, и США, на мой взгляд, в идеале должны перейти к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой», — сказал Маск в обращении к съезду правой итальянской партии «Лига», входящей в правящую коалицию в Риме.
Согласно планам Трампа, о которых он объявил в среду, Италия, имеющая большой профицит в торговле с США, будет облагаться общим тарифом в размере 20% наряду с другими странами Европейского союза.
В интервью лидеру «Лиги» Маттео Сальвини Маск, который неоднократно выражал поддержку правым партиям по всей Европе, заявил, что он также надеется увидеть большую свободу передвижения между Европой и Соединенными Штатами, вплоть до общего рынка труда. Маск, добавил, что «это, безусловно, был мой совет президенту».
Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти, представляющий Лигу, ранее в субботу заявил, что правительство стремится к «деэскалации» отношений с США после объявления Трампа о тарифах, и предостерег от введения ответных пошлин.
В прошлом месяце Маск выразил благодарность Сальвини после того, как руководитель Лиги заявил, что Италия должна выбрать его компанию Starlink для внедрения системы спутниковой связи.
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