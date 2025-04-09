Назад 09.04.25, 09:42 В феврале экспорт товаров вырос на 12% По данным Департамента статистики, в феврале 2025 года экспорт товаров увеличился на 12%, импорт – на 10%. Товаров было экспортировано в текущих ценах примерно на 1,5 млрд евро и импортировано более чем на 1,7 млрд евро. Дефицит товарооборота составил 264 млн евро, что на 5 млн евро больше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе.

В феврале больше всего экспортировали электрооборудование.

Foto: Andras Kralla

Руководитель группы внешней торговли Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что на экспорт Эстонии существенно повлиял вывоз из страны ранее импортированных товаров, т. е. реэкспорт, который за год увеличился на 30%: «Больше всего на рост реэкспорта повлияли транспортные средства».

Вывоз товаров эстонского производства за год увеличился на 4% и составил 65% от общего объема экспорта. Больше всего на рост повлияли экспорт обработанного топлива, сланцевого топливного масла и измерительных приборов.

В феврале больше всего экспортировали электрооборудование

Больше всего в феврале экспортировали электрооборудование (13% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также древесину и изделия из древесины (12%). В годовом сравнении больше всего вырос экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 100 млн евро, т. е. более чем в два раза) и транспортных средств (на 30 млн евро, т. е. 25%). Более чем на 5 млн евро сократился экспорт как бумаги и картона, так и механических машин.

Foto: Департамент статистики

В феврале основными партнерами по экспорту были Финляндия (16% от общего объема экспорта), Латвия (10%), Швеция (8%) и Литва (8%). В Финляндию больше всего экспортировали минеральную продукцию и электрооборудование, в Латвию и Литву – транспортные средства, а в Швецию – древесину и изделия из древесины. За год вывоз товаров больше всего вырос в Сингапур (на 35 млн евро), куда экспортировали больше минеральной продукции, чем в прошлом году. Больше всего, а именно на 7 млн евро, сократился экспорт в Австралию, куда отправляли меньше коммуникационного оборудования, и в Марокко, куда экспортировали меньше зерновых культур.

В феврале основным партнером Эстонии по импорту была Латвия

В феврале из товаров больше всего импортировали транспортные средства (13% от общего объема импорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%), минеральную продукцию (12%) и электрооборудование (12%). По сравнению с февралем 2024 года больше всего вырос импорт минеральной продукции (на 59 млн евро, т. е. 38%) и транспортных средств (на 24 млн евро, т. е. 12%). Больше всего, а именно на 5 млн евро (6%), сократился импорт металла и изделий из металла.

В феврале товары импортировались больше всего из Латвии (15% от общего объема импорта), Германии (11%) и Финляндии (11%). Из Латвии и Финляндии больше всего импортировали минеральную продукцию, из Германии – транспортные средства. По сравнению с февралем прошлого года больше всего вырос импорт товаров из Латвии (на 54 млн евро, т. е. 27%) и Чехии (на 31 млн евро, т. е. 93%). Из Латвии ввозилось больше минеральной продукции, из Чехии – транспортных средств. Больше всего, а именно на 18 миллионов евро, уменьшился импорт товаров из Южно-Африканской Республики.