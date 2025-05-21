Управление ООН по делам беженцев сократит 4000 работников

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев сократит от 3000 до 4000 своих сотрудников в разных странах мира в целях экономии расходов, пишет rus.err.ee.
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- Foto: stu.dio
Об этом сообщил 20 мая глава специализированного агентства ООН, созданного в 1951 году для оказания помощи беженцам.
В настоящее время в агентстве работают около 15 000 человек, то есть сокращения затронут 20-25% персонала. В общей сложности расходы на персонал планируется сократить на 30%, и новая штатная структура агентства начнет действовать с октября 2025 года.
Сокращения связаны с резким сокращением финансирования ООН со стороны США, на счет которых приходилось около 40% финансирования Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, или два миллиарда долларов в год.
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