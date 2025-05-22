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  • 22.05.25, 09:34

В США застрелены двое сотрудников посольства Израиля

В Вашингтоне перед еврейским музеем Capital Jewish Museum вечером в среду, 21 мая, застрелены двое сотрудников посольства Израиля, передает DW.
На месте стрельбы в Вашингтоне.
  • На месте стрельбы в Вашингтоне.
  • Foto: Scanpix
Полиция сообщила, что подозреваемый задержан. Это 30-летний Элиас Родригес из Чикаго. Он расхаживал перед музеем, а затем зашел внутрь, подошел к группе из четырех человек и застрелил двух из них. Стрелок был задержан охраной. При задержании он выкрикивал: «Свободу Палестине!».
Представитель израильского посольства заявила, что двое сотрудников были застрелены в упор во время посещения мероприятия в еврейском музее. Погибшие – мужчина и женщина, молодая пара.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв на своей онлайн-платформе Truth Social и объяснил случившееся антисемитизмом.
Власти США расследуют случившееся
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила гибель двух сотрудников израильского посольства. «Мы активно расследуем инцидент и стараемся получить дополнительную информацию», – написала она на социальной платформе X.
Постоянный представитель Израиля в ООН Данни Данон назвал случившееся «отвратительным актом антисемитского терроризма». Попытки нанести вред дипломатам и еврейской общине – это, по его словам, переход красной черты.
Данон выразил уверенность в том, что власти США строго накажут виновных и пообещал, что Израиль будет и впредь решительно защищать своих граждан и представителей по всему миру.
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