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  • 23.05.25, 16:05

Буи преткновения: пограничники Эстонии и России не пришли к согласию

22 мая в Нарва-Йыэсуу прошли переговоры пограничных служб Эстонии и России по поводу установки буев на границе по реке Нарва. По словам министра внутренних дел Игоря Таро, которому доложили о результатах переговоров, окончательной договоренности достичь не удалось.
Пограничная река в районе порта Нарва-Йыэсуу.
  • Пограничная река в районе порта Нарва-Йыэсуу.
  • Foto: Николай Андреев
“Решения нет. Российская сторона по какой-то причине просто отклоняет предложения по координатам в достаточно большом количестве, никак это не аргументируя”, - прокомментировал переговоры Игорь Таро.
“Конечно же, для безопасности навигации мы оставляем себе право в конце концов поставить буи там, где мы это имеем право это сделать, и без согласования, если согласовать это будет никак невозможно. Пытаются как-то договориться, но просто ничего внятного, адекватного с другой стороны не слышно”, - добавил министр внутренних дел.
Обычно весной, после согласования пограничников двух стран на реке устанавливаются буи, обозначающие линию границы для рыбаков и капитанов малых судов.
Как сообщал весной прошлого года Департамент полиции и погранохраны, Россия тогда сообщила, что она не согласна с местоположением примерно половины из запланированных 250 плавучих знаков. Эстония установила лёгкие буи в эстонских водах, руководствуясь Законом о государственной границе и местоположением буев, о котором представительства пограничных служб договорились между собой в 2022 году. Первые 50 буев были установлены в реке Нарва 13 мая 2024 года.
В ночь на 23 мая 2024 года сотрудники российской Пограничной службы вытащили из воды и увезли 24 буя, часть из которых относилась к спорным.
Это вызвало дипломатический скандал и стало одним из самых значительных обострений на границе за последние годы.
Российская Погранслужба свои действия не комментировала, из российских официальных лиц высказался только глава Ивангорода Виктор Карпенко (отставной офицер Береговой охраны при Погранслужбе РФ), который назвал установку буев провокацией с эстонской стороны.
Гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев заявил тогда, что это снятие буев было провокацией с российской стороны, но эстонские пограничники не вмешивались, чтобы не обострять ситуацию.
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