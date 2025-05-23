Назад 27.05.25, 06:00 «Таможенная панама»: коррупционная схема обошлась Эстонии в миллионы В конце 1920-х годов Эстонию взбудоражило громкое дело о коррупции и контрабанде: десятки чиновников и предпринимателей, в том числе автор одного из самых амбициозных строительных проектов Таллинна, оказались на скамье подсудимых. «Таможенная панама» стоила государству миллионы, а ее расследование и суд оказались тесно переплетены с большой политикой.

«Панамами» – иногда в кавычках, а чаще без именовали мошеннические скандалы, особенно те, которые касались нарушений таможенных правил и двойной бухгалтерии.

Foto: muis.ee, digar.ee, shutterstock / монтаж Алена Ценно

В начале 1930-х годов заголовки эстонских газет на всех языках кричали о «панамах» самого разного рода: «Панама в “Совторгфлоте”», «Даже в Японии панама?», «Билетная панама», «Панама с поставками галош и ботов в Латвию» и так далее. «Панамами» – иногда в кавычках, а чаще без именовали мошеннические скандалы, особенно те, которые касались нарушений таможенных правил и двойной бухгалтерии. В жаргон словечко попало благодаря прогремевшим еще в XIX веке скандалам при строительстве Панамского канала.

В начале 1930-х годов заголовки эстонских газет на всех языках кричали о «панамах».

Foto: digar.ee

Самой громкой из местных эстонских афер стала «таможенная панама» середины 1920-х годов – громкое дело о коррупции, контрабанде и фальсификации документов. Дело вышло настолько скандальным, что 1 октября 1928 года правительству Яна Тыниссона пришлось собраться на экстренное заседание для его обсуждения. Под арест попали 12 из 14 руководителей и оценщиков Таллиннской таможни, а причиненный государству ущерб уже на первых этапах следствия измерялся в десятках миллионов крон. Разбирательство по делу о «таможенной панаме» продолжалось до середины 1930-х.

«Новый эстонец», «небоскреб», «панама»

К началу 1930-х годов в деловых кругах республики все еще отчетливо просматривались национальные группы. Первую скрипку после провозглашения независимости стали играть эстонские предприниматели. Примыкали к их кругу «старые русские» – те, кто перебрался в страну еще до развала империи и успел как следует интегрироваться в местную реальность. Дети и внуки купцов царского времени уже свободно болтали по-эстонски и зачастую имели за спиной опыт битв против немцев и большевиков в Освободительной войне. При этом они охотно хранили осколки национальной культуры – поддерживали культурные организации, русские певческие праздники, школы и так далее. Особняком стояли балтийские немцы, несмотря на земельную реформу 1919 года сохранившие часть древних фамильных состояний. У них также была собственная культурная автономия и даже политическая партия.

Читать еще 11.04.25, 06:00 Гонка небоскребов в центре Таллинна: куда из здания мэрии ведет немецкий след? В 1931 году конкуренция между эстонскими и немецкими предпринимателями вылилась в гонку «небоскребов». Немецкая страховая компания EKA воздвигла на площади Свободы семиэтажное краснокирпичное здание, некоторым горожанам казавшееся неуместным символом германского доминирования. Эстонский бизнес ответил покупкой участка на нынешнем Пярнуском шоссе, 6. Консорциум предпринимателей приобрел участок, чтобы построить на нем деловое и жилое здание – которое было бы крупнее «немецкого небоскреба». Председателем правления фирмы-застройщика стал бизнесмен Яан Урла, уроженец деревеньки Валгута, близ Эльва.

Яан Урла построил «Дом Урла» на Пярнуском шоссе, 6 – первый «эстонский» небоскреб, переплюнувший семиэтажное краснокирпичное здание, которое воздвигла немецкая страховая компания EKA на площади Свободы. 1930-е годы.

Foto: Ajapaik.ee

Уже к середине 1920-х у него имелся в столице собственный магазинчик тканей и фурнитуры для одежды. Урла, совершившего стремительный взлет от никому не известного провинциала к строителю крупнейшего здания Таллинна, в газетах называли «новым эстонцем». В отличие от широкой публики, эстонским следователям Урла был уже хорошо известен. Почти одновременно с вестью о покупке участка под будущий «дом Урла» газеты передали сообщение министерства внутренних дел о том, что предприниматель – не только лицо крупнейшего строительного проекта, но и один из подозреваемых в деле о крупнейшей таможенной афере – той самой «таможенной панаме».

Всего на скамью подсудимых угодил 21 человек – служащие, наемные агенты и бизнесмены, а в обвинительном заключении было целых 280 страниц.

Многолетний сговор

В октябре 1926 года при проверке центральной таможни в Таллинне была обнаружена пропажа более чем 1000 документов – таможенных деклараций и актов ревизии.

Это заставило правоохранительные органы пристальнее присмотреться к делам учреждения. Вскрывшаяся картина оказалась столь масштабной и запутанной, что даже у профессиональных следователей и прокуроров ее распутывание заняло почти пять лет – с октября 1926 года по март 1931-го.

Таллиннский порт, вид с причала на здание таможни и здание Морской администрации. Погрузочные работы и грузы в Таллиннском порту. 1930-е годы

Foto: Ajapaik, muis.ee, Карл Сарап/muis.ee

По версии следствия, с 1922 по 1926 год на таможне существовал сговор между служащими, агентами-декларантами и бизнесменами-импортерами. Ревизоры таможни и декларанты значительно занижали стоимость ввозимых товаров по договоренности с получателями, тем самым экономя на уплате ввозных пошлин. Выгоду делили «по-христиански» – половина сэкономленной суммы ложилась в карман декларантам и служащим таможни, а половина оставалась в руках заказчика товара. Удовлетворены тем самым оказывались все кроме эстонского государства, стабильно недополучавшего существенный доход. Документы по «особым» поставкам систематически уничтожались, благодаря чему афера долгое время оставалась не раскрытой.

Главным фигурантом дела стал декларант Хейнрих Пийр. Его аферы заходили даже дальше – с тех торговцев, с которыми у него не было договоренности, он принимал таможенный сбор в полном объеме, но государству отдавал лишь его часть, фабрикуя документы. Фальсификации оценочных описей внутри таможни, по версии следствия, проводили ревизоры Карл Кулль, Владимир Эплик, Артур Лауренберг, Виктор Крессель, Карл Валлик, Эуген Беэренклау, а также кандидат на службу в таможне Леонид Дуглас.

Главным фигурантом дела стал декларант Хейнрих Пийр.

Foto: geni.ee Яан Урла, торговец импортными тканями, был одним из самых крупных сознательных клиентов «панамы». По договоренности с ним Пийр провел по меньшей мере шесть незаконных таможенных операций, в результате которых государство недосчиталось 373 000 марок. Кроме Урла, услугами «панамы» пользовались и многие другие фирмы и отдельные предприниматели – например, поставщик в Эстонию велосипедов и мотоциклов Karl Tammann & Ko OÜ, международные торговцы промышленными газами Eesti AGA AS, поставщик автомобильных товаров Konzentrale и многие другие. В ноябре 1931 года суд вынес решение – сразу десять из обвиняемых, декларанты и служащие таможни, были приговорены к реальному заключению от 1,5 до 4 лет. Самые длительные сроки, по 4 года каторжных работ, получили декларант Пийр, таможенный инспектор Отто Трейер и таможенный ревизор Эуген Беэренклау. Еще один служащий таможни отделался увольнением и штрафом. Среди бизнесменов виновными в контрабанде были признаны Яан Урла, Карл Тамманн, Сергей Орлофф и Эльмар Борга. Но они были освобождены от наказания по истечению срока давности. «Таможенная панама» и эстонская политика Как утверждал в своих мемуарах «Эпоха молчания» журналист и дипломат Вильям Томингас, «таможенная панама» неочевидным образом оказалась переплетена с большой эстонской политикой. Еще в 1925 году в Эстонии произошел крупный банковский скандал – банкротом был объявлен Harju Pank, основанный в 1919 году группой местных политиков. Среди учредителей банка был в том числе Константин Пятс, а среди совладельцев – герой Освободительной войны и главнокомандующий Йохан Лайдонер. Расследование злоупотреблений в банке, приведших его к краху, также продолжалось до начала 1930-х годов. Следователь по особо важным делам Эдуард Ласс настаивал в 1931 году на том, что в нарушениях виноваты в том числе Лайдонер и Пятс. Несмотря на политическое давление, Ласс не отступался от своей версии. В итоге он был отстранен от ведения дела, а на его место назначен следователь из Тарту Зигфрид Татар, приехавший в Таллинн как раз для расследования «таможенной панамы». Он-то и исключил Лайдонера и Пятса из числа лиц, упоминаемых в постановлении о привлечении к ответственности. Наказание десять лет спустя Прокуратура обжаловала решение окружного суда в Судебной палате. На ее приговор в свою очередь подала жалобу группа обвиняемых, включавшая в том числе Урла, Орлоффа, и нескольких других предпринимателей. Итоговый вердикт по делу о «таможенной панаме» вынес только Государственный суд летом 1934 года, десятилетие спустя после предполагаемых нарушений. Его приговор был суровее, чем первое решение 1931 года. В частности Урла Госсуд приговорил к полутора годам принудительных работ и такому же сроку тюремного заключения в случае неуплаты штрафа в размере 15 000 крон. К тому времени предприниматель уже фактически находился в ссылке на острове Рухну. Его выслали из Таллинна еще весной 1934-го, в составе группы предпринимателей, спонсировавших Союз ветеранов Освободительной войны

Читать еще 13.05.25, 06:00 Изгнание с банкетом: как бизнесменов сослали на Кихну за поддержку Союза ветеранов По версии министра внутренних дел Карла Эйнбунда, Урла надеялся, что приход вапсов к власти поможет ему избежать уголовного наказания. Впрочем, насколько реальными были связи ультраправых активистов Союза и скандального торговца тканями – понятно не до конца. Сам он утверждал, что они преувеличены газетчиками и даже судился из-за этого с газетой Waba Maa. Его прошение о помиловании, поданное в сентябре 1934 года, однако было властями отклонено. В октябре того же года ссыльный сумел выплатить государству требуемый штраф.

Министр внутренних дел Карл Эйнбунд (Каарел Ээнпалу).

Foto: Ajapaik Не вполне ясно, когда предпринимателю удалось-таки вернуться в Таллинн. Обременял его не только приговор по делу о «таможенной панаме», но и долги перед инвесторами, вместе с которыми он строил «дом Урла» на Пярнуском шоссе, и по сей день известный под именем своего первостроителя. Но уже в июне 1936 года горуправа выдала недавнему ссыльному автомобильные права. Вскоре он уже вновь рассекал по Нымме и Таллинну на шикарном лимузине, подтверждая свой статус «нового эстонца».

Кладовщик из Уржума

«Иногда про тех, кто выиграл миллион в лотерею, говорят, что он разбогател за ночь. Но это избранные судьбой. А мы говорим о простых людях. У нас богатство не дается просто так – его нужно заработать трудом. Те, кто хочет разбогатеть, может найти в наших историях что-то полезное для себя», – так ответил Яан Урла на вопрос «Как вы разбогатели?», заданный ему журналистом газеты Uudisleht летом 1939 года. К тому времени Урла характеризовали как «одного из самых известных торговцев столицы», а о скандальной «панаме» и политической ссылке даже не вспоминали. Урла по-прежнему жил в построенном им же доме на Пярнуском шоссе, в шикарно обставленной квартире под номером 5.

С приходом в Эстонию советских войск, а затем и советской власти имущество Урла было национализировано. Самому ему пришлось перебраться в скромное жилище на улице Луйзе. 14 июня 1941 года Яана, его жену Анну и взрослого уже сына Эдуарда Урла-Тоомана арестовали и выслали в Кировскую область. Сначала эстонские узники жили в лагере, но в 1943 году его заменили спецпоселением в Уржуме. Как уржумского кладовщика, ведавшего запасами хлеба, Яана Урла упоминают несколько других эстонских ссыльных, которым он помог выжить в изгнании. Интересно, что в 1942 году, пока сам Урла раздавал пайки в ГУЛАГе, в оккупированном немцами Таллинне от его имени некто через газеты требовал возврата расхищенных личных вещей предпринимателя.

Судьба семьи Урла при Советах оказалась драматичной, как и многие другие.

Анна Урла умерла в ссылке в 1945-м. На следующий год ее муж, а еще годом позже – сын Эдуард самовольно сбежали из Уржума и вернулись в Эстонию. Им удалось несколько лет прожить на родине, прежде чем в начале 1950-х их выслали повторно. Окончательно освободиться Урла удалось только в 1956 году. Коммерсант с причудливой, трагической и криминальной судьбой умер в Таллинне 28 мая 1962 года в возрасте 77 лет.