Трамп отложил введение 50% пошлин на импорт из ЕС

Президент США Дональд Трамп 25 мая заявил, что отложит введение 50% ввозной пошлины на импорт из ЕС. По словам Трампа, решение отсрочить вступление в силу новых пошлин было принято после «очень приятного» телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
- Президент США Дональд Трамп.
- Foto: Shutterstock
«Она сказала, что хочет серьезных переговоров», – заявил Трамп, добавив, что глава Еврокомиссии попросила отсрочить введение новых ввозных пошлин до 9 июля, и он на это согласился, передает «Медуза».
Фон дер Ляйен, в свою очередь, сообщила, что у них с Трампом состоялся «хороший разговор». «Европа готова к быстрому и решительному началу переговоров. Чтобы достичь хорошей сделки, нам нужно время до 9 июля», – написала глава Еврокомиссии в соцсети X.
Трамп ранее заявлял, что 50-процентные пошлины на импорт из ЕС будут введены с 1 июня. Еще 23 мая президент США настаивал именно на этой дате, подчеркивая, что переговоры с ЕС зашли в тупик.
В марте президент США объявил, что с 10 апреля резко повысятся пошлины на импорт в США из почти всех стран мира. Это заявление вызвало резкое падение основных биржевых индексов как в США, так и в других странах. За день до того, как новые тарифы должны были вступить в силу, Трамп заявил, что приостанавливает повышение пошлин для большинства стран (но не для Китая), что вызвало резкий рост биржевых индексов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Президент США Дональд Трамп «рекомендует» ввести 50-процентные пошлины на товары из Евросоюза.
Европейский комиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что торговое соглашение между США и ЕС должно основываться на уважении, а не на угрозах, передаёт BBC.
Президент США Дональд Трамп спустя сутки после массированной атаки РФ по Украине заявил, что президент России Владимир Путин сошел с ума.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.