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  • 26.05.25, 13:23

Трамп отложил введение 50% пошлин на импорт из ЕС

Президент США Дональд Трамп 25 мая заявил, что отложит введение 50% ввозной пошлины на импорт из ЕС. По словам Трампа, решение отсрочить вступление в силу новых пошлин было принято после «очень приятного» телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Shutterstock
«Она сказала, что хочет серьезных переговоров», – заявил Трамп, добавив, что глава Еврокомиссии попросила отсрочить введение новых ввозных пошлин до 9 июля, и он на это согласился, передает «Медуза».
Фон дер Ляйен, в свою очередь, сообщила, что у них с Трампом состоялся «хороший разговор». «Европа готова к быстрому и решительному началу переговоров. Чтобы достичь хорошей сделки, нам нужно время до 9 июля», – написала глава Еврокомиссии в соцсети X.
Трамп ранее заявлял, что 50-процентные пошлины на импорт из ЕС будут введены с 1 июня. Еще 23 мая президент США настаивал именно на этой дате, подчеркивая, что переговоры с ЕС зашли в тупик.
В марте президент США объявил, что с 10 апреля резко повысятся пошлины на импорт в США из почти всех стран мира. Это заявление вызвало резкое падение основных биржевых индексов как в США, так и в других странах. За день до того, как новые тарифы должны были вступить в силу, Трамп заявил, что приостанавливает повышение пошлин для большинства стран (но не для Китая), что вызвало резкий рост биржевых индексов.
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