Назад 27.05.25, 15:53 Frontex может привезти в Нарву новых платежеспособных жителей На выездном заседании в Нарве правительство, среди прочего, поддержало план расширения присутствия на Северо-Востоке Эстонии Frontex – Европейского агентства пограничной и береговой охраны. Здесь появятся два объекта европейского агентства, проходить курсы и практику будут около 200 курсантов, а переехать сюда на несколько лет или более пригласят несколько десятков сотрудников с семьями.

Учебно-жилое здание Академии внутренней безопасности в Нарве, в котором также есть общежитие для кадетов и для студентов Тартуского университета.

Foto: Николай Андреев

Премьер-министр Кристен Михал сказал на пресс-конференции после заседания правительства 22 мая, что эстонский центр Frontex будет перенесен из Таллинна в Нарва-Йыэсуу. По словам министра внутренних дел Игоря Таро, здесь будет создан центр управления охраной сухопутных и морских границ для восьми европейских стран.

«Также мы развиваем Нарвский учебный центр Академии внутренней безопасности в учебный центр Frontex для Северного региона Европейского Союза. Это означает, что вместе с городком Сил обороны значительно увеличится число людей, связанных с государством, и присутствие государства в этом регионе увеличится примерно на 500 человек», – сказал премьер-министр.

Решение, которое сильно повлияет на Нарву

По словам Игоря Таро, в центре управления Frontex в Нарва-Йыэсуу будут работать 30-40 человек из разных стран, которые будут жить здесь постоянно, с семьями. В планируемом учебном центре Frontex в Нарве будут работать еще 10-15 специалистов европейского агентства.

Слева от здания нарвского учебного центра Академии МВД – обширное пустое пространство, которое осталось от старых, снесенных зданий Нарвского колледжа ТУ и студенческих общежитий.

Foto: Николай Андреев

Предварительный план строительства здесь еще одного здания специально для Frontex существует уже несколько лет. Мэр Нарвы Катри Райк отмечала ранее, что для этого не нужно будет заново делать детальную планировку, и можно реализовать проект довольно быстро.

Игорь Таро рассказал, что правительство приняло пока общее, принципиальное решение. Ближе к осени, на переговорах о бюджетной стратегии станет понятно, когда в бюджете удастся предусмотреть 14-15 миллионов, чтобы строить на улице Кереса новое здание специально для Frontex.

Новые клиенты для отелей

«Для города это хорошая новость. Когда приедут две-три сотни человек довольно платежеспособного населения, они несколько оживят нашу бизнес-среду в сфере услуг», – сказал руководитель нарвского отеля Inger Владимир Изотов.

Он рассказал, что отель уже работал с Frontex – его сотрудники останавливались там на время командировок в Нарву, а несколько из них прожили почти год. Кроме самого высокого рейтинга в Booking.com, преимущество отеля было еще и в том, что он расположен недалеко от погранпункта.

«У нас 84 номера, в номерах по две кровати, а в некоторых по три. Но мы понимаем, что для длительного проживания по три человека в номере – это неудобно, – сказал Изотов. – Где-то 160 человек мы можем разместить, в зависимости от дня. Но у нас есть обязательства и перед другими гостями, перед другими компаниями. Например, сейчас мы выиграли тендер Eesti Energia на пять лет, будем размещать их работников».

Сейчас в отелях Нарвы в сумме около 150 номеров, еще примерно столько же комнат есть в гостевых домах и в квартирах, которые сдают через платформы частные лица. Но в паре минут ходьбы от Академии МВД, в заброшенном административном корпусе советского военного завода «Балтиец» создается первый в Нарве четырехзвездочный отель Linda, где будет более ста номеров.

Влияние на рынок недвижимости – пока вопрос

Маклер агентства недвижимости Trianon Сергей Горлач рассказал ДВ, что уже общался с представителем Академии МВД и изучал вопрос, как планы Frontex повлияют на рынок недвижимости в Нарве.

Что касается центра специализации в Нарве, пограничники Frontex будут проходить первоначальное обучение в другой стране, а в Эстонию приезжать на специализированные курсы и на практику.

«Пока еще, насколько я понимаю, никто не знает, как часто будут проводиться эти курсы по специализации, не знает учебных программ. Поэтому никто не знает, будет преподаватель приезжать в Нарву на месяц или на полгода. Пока невозможно однозначно сказать, как этот центр специализации повлияет на рынок недвижимости», – сказал Сергей Горлач.

По его словам, влияние будет заметным, только если преподаватели будут оставаться в Нарве надолго.

Что касается центра управления Frontex в Нарва-Йыэсуу, где ожидают приезда 30-40 специалистов с семьями, то, по мнению Горлача, эффект будет зависеть от уровня зарплаты этих специалистов.

«Яркий пример – завод магнитов. Приехали менеджеры высшего звена – им нужно что-то особенное. Из среднего звена кто-то арендовал квартиру, кто-то – купил. Специалистов нижнего звена – а среди них много людей с Филиппин – поселили в двухкомнатные хрущевки, и они счастливы. Так же будет и здесь», – рассуждает Сергей Горлач.

Приедут не только взрослые

Сотрудники Frontex из разных стран ЕС, которые будут взвешивать возможность переехать в Нарву с семьями, озаботятся и тем, чтобы найти школу или садик для своих детей.

Игорь Таро рассказал, что этот вопрос поднимали уже несколько человек, он обсуждал его с мэром Нарвы Катри Райк. В Нарве еще несколько лет назад обсуждалась идея англоязычного обучения детей иностранных специалистов.

«Я лично в целом считаю, что если они здесь находятся несколько лет, то они все же должны интегрироваться в эстонское общество, в местное общество настолько, насколько это возможно. На самом деле, они все же должны учиться на эстонском языке», – сказал министр внутренних дел.

В качестве примера он добавил, что если семья переезжает, например, в Данию, то детям приходится учиться на датском языке, и это нормально.

«Это немного вопрос предпочтений родителей и их отношения. Но я думаю, нужно найти какой-то баланс. Строить какую-то параллельную систему, наверное, невозможно», – сказал Игорь Таро.