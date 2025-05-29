Назад 29.05.25, 13:30 Компания Марко Кулля выкупила у шведского инвестора три здания магазинов Bauhof Инвестиционная компания Марко Кулля Millerhawk, которая несколько лет назад вышла из Capital Mill, приобрела у шведского инвестора четыре крупных торговых здания.

Три магазина Bauhof, принадлежавшие концерну Vilniaus Prekyba, перешли в собственность эстонского капитала.

Foto: Andras Kralla

Речь идет о портфеле общей площадью 14 300 квадратных метров, включающем три магазина Bauhof в Хаапсалу, Курессааре и Валга, а также одно здание сети A1000 в Выру. Все объекты сданы в аренду в рамках долгосрочных договоров. Годовой доход от аренды этих зданий составляет около 1,2 миллиона евро.