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  • 29.05.25, 13:30

Компания Марко Кулля выкупила у шведского инвестора три здания магазинов Bauhof

Инвестиционная компания Марко Кулля Millerhawk, которая несколько лет назад вышла из Capital Mill, приобрела у шведского инвестора четыре крупных торговых здания.
Три магазина Bauhof, принадлежавшие концерну Vilniaus Prekyba, перешли в собственность эстонского капитала.
  • Три магазина Bauhof, принадлежавшие концерну Vilniaus Prekyba, перешли в собственность эстонского капитала.
  • Foto: Andras Kralla
Речь идет о портфеле общей площадью 14 300 квадратных метров, включающем три магазина Bauhof в Хаапсалу, Курессааре и Валга, а также одно здание сети A1000 в Выру. Все объекты сданы в аренду в рамках долгосрочных договоров. Годовой доход от аренды этих зданий составляет около 1,2 миллиона евро.
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