Михал: Эстония может построить Rail Baltica и в Латвии

Премьер-министр Кристен Михал заявил, что при необходимости Эстония могла бы построить Rail Baltica и на территории Латвии, чтобы достроить железную дорогу, соединяющую три страны Балтии, к концу 2030 года, как это было запланировано, пишет rus.err.ee.
- Премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
- Foto: Liis Treimann
«Нас заверили, и я могу быть уверен, что [премьер-министр Латвии] Эвика Силиня сделает все возможное, чтобы завершить строительство железной дороги к установленному сроку. Строительные работы уже ведутся на одной трети нашей части железной дороги, а к концу 2026 года они охватят трассу, проходящую через всю Эстонию», – сказал Михал на совместной пресс-конференции в Риге с Силиней и премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом.
«По возможности и при необходимости мы могли бы продолжить строительство и в Латвии», – добавил Михал.
В то же время Михал, как и два других премьер-министра, подчеркнул, что они ожидают дополнительных денег от Евросоюза для завершения строительства Rail Baltica и рассчитывают на включение этого проекта в новый семилетний бюджет ЕС (MFF), поскольку это важный проект для всей Европы.
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Представитель правительства позже пояснил ERR, что предложение о строительстве, конечно, не означает, что Эстония будет делать это за счет собственных средств.
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