Оппозиция требует отставки министра юстиции

Представители четырех парламентских оппозиционных фракций – Центристской партии, EKRE, Isamaa и Социал-демократической партии – инициировали вотум недоверия министру юстиции и цифровых дел Лийзе-Ли Пакоста («Ээсти 200»), пишет rus.err.ee.
- Лийза-Ли Пакоста
- Foto: Liis Treimann
Текст с заявлением о выражении недоверия был передан в парламентское производство 11 июня, о чем ранее сообщили представители четырех партий в совместном пресс-релизе, который распространила фракция Центристской партии.
Поводом для инициативы стали, по мнению оппозиции, серьезные ошибки министра в работе, включая отказ прокуратуры начать расследование против дома престарелых Pihlakodu и решении минюста разместить в Эстонии 600 заключенных из Швеции.
Для выражения недоверия министру нужен как минимум 51 голос. Правящие Партия реформ и «Ээсти 200» на двоих контролируют 52 из 101 мандата в Рийгикогу.
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