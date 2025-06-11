Назад 11.06.25, 15:14 Оппозиция требует отставки министра юстиции Представители четырех парламентских оппозиционных фракций – Центристской партии, EKRE, Isamaa и Социал-демократической партии – инициировали вотум недоверия министру юстиции и цифровых дел Лийзе-Ли Пакоста («Ээсти 200»), пишет rus.err.ee.

Лийза-Ли Пакоста

Foto: Liis Treimann

Текст с заявлением о выражении недоверия был передан в парламентское производство 11 июня, о чем ранее сообщили представители четырех партий в совместном пресс-релизе, который распространила фракция Центристской партии.

Поводом для инициативы стали, по мнению оппозиции, серьезные ошибки министра в работе, включая отказ прокуратуры начать расследование против дома престарелых Pihlakodu и решении минюста разместить в Эстонии 600 заключенных из Швеции.

Для выражения недоверия министру нужен как минимум 51 голос. Правящие Партия реформ и «Ээсти 200» на двоих контролируют 52 из 101 мандата в Рийгикогу.