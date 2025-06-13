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  • 13.06.25, 09:04

Израиль нанес авиаудары по иранским военным и ядерным объектам

Израиль нанес десятки авиаударов по Ирану, нацеленных на его ядерную программу и военные объекты, убив двух высших командиров в ходе разрушительной крупномасштабной атаки, которая ввергла Ближний Восток в новую войну, пишут западные СМИ.
Спасательные команды работают возле сильно поврежденного здания, которое стало целью израильского удара в иранской столице Тегеране 13 июня. Израиль нанес удары по Ирану ранним утром 13 июня, нацелившись на его ядерные и военные объекты, а также жилые здания в Тегеране, после того как президент США Дональд Трамп предупредил о возможном «масштабном конфликте» в регионе.
  • Спасательные команды работают возле сильно поврежденного здания, которое стало целью израильского удара в иранской столице Тегеране 13 июня. Израиль нанес удары по Ирану ранним утром 13 июня, нацелившись на его ядерные и военные объекты, а также жилые здания в Тегеране, после того как президент США Дональд Трамп предупредил о возможном «масштабном конфликте» в регионе.
  • Foto: AFP
Изображения, показанные по иранскому государственному телевидению, свидетельствуют о том, что объект в Натанзе в центральной части Ирана, один из двух основных ядерных объектов страны, был атакован около 4 утра, и на них был виден густой черный дым, поднимающийся над этим районом.
После мощных взрывов государственное телевидение также показало дым, поднимающийся над главным штабом Корпуса стражей исламской революции Ирана, самой мощной военной силой режима, в восточной части Тегерана.
Иранское государственное информационное агентство сообщило, что несколько высокопоставленных военных, в том числе генерал-майор Хоссейн Салами, глава Корпуса стражей исламской революции Ирана, были убиты.

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По данным государственного телевидения, также погиб начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери. Государственное информационное агентство сообщило, что также погибли известный профессор физики Мохаммад Мехди Тегеранчи и бывший глава атомной организации Ирана Ферейдун Аббаси.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «нанес удар по сердцу иранской программы по обогащению урана», добавив, что целью атаки были город Натанз, «ведущий ядерный ученый» страны и заводы по производству баллистических ракет.
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