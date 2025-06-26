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  • 26.06.25, 16:16

Законно не построить, построенное не узаконить: проблему нарвских дачников начали решать

В нарвском дачном районе Кудрукюла около 4800 участков. Владельцы почти всей недвижимости здесь не могут получить от города разрешение на строительство, а значит, не имеют права строить и реконструировать свои дома или летние домики, а также не могут легализовать то, что построили без разрешения. Для нескольких десятков домов эта проблема может решиться к концу сентября.
Разрешение на строительство или реконструкцию дома можно получить, только если есть доступная для пожаротушения вода. Иллюстративное фото.
  • Разрешение на строительство или реконструкцию дома можно получить, только если есть доступная для пожаротушения вода. Иллюстративное фото.
  • Foto: Николай Андреев
По словам городского архитектора Нарвы Пеэтера Тамбу, город не может выдавать разрешения на строительство в Кудрукюла из-за требований пожарной безопасности. 99% домов в этом районе не соответствуют требованию, согласно которому недалеко от дома должен располагаться гидрант или пожарный водоем на 30 кубометров, пояснил архитектор.
Гидрантов в этом районе нет, поскольку здесь нет и не предвидится централизованного водопровода, а пожарные водоемы разместить очень сложно, поскольку почти вся территория разделена на участки в частной собственности, садовым товариществам негде копать общие пожарные водоемы.
“У нас их мало очень, но есть некоторые участки, на которых люди сами вкопали эти емкости. Но в сравнении с размером участков и строений это, скажем так, непропорционально дорого и сложно для одного участка, - сказал Пеэтер Тамбу. - И, на самом деле, одна большая бочка могла бы обеспечить в радиусе 250 метров нужную воду для для всех, которые в этот радиус попадают.”

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Невозможность получить разрешение на строительство может осложнять покупку и продажу недвижимости, поскольку зачастую то, что находится на участке в реальности, и то, что указано в Строительном регистре, сильно различается.
“Сегодня уже нотариусы считают, что продавать все-таки можно только ту часть недвижимости, которая построена на законных основаниях”, - отметил Тамбу.

Пожарно-экологический проект

Решить проблему для части района Кудрукюла может экологический пилотный проект по сбору и повторному использованию дождевой воды, в котором принимает участие город Нарва. Задача проекта - снизить риск затоплений, создать запас воды для пожаротушения и, возможно, полива.
Нарвский дачный район Кудрукюла. Зеленым кругом обозначена территория, где к концу сентября 2025 года обеспечат доступ к воде для тушения пожаров.
  • Нарвский дачный район Кудрукюла. Зеленым кругом обозначена территория, где к концу сентября 2025 года обеспечат доступ к воде для тушения пожаров.
  • Foto: Нарвская горуправа
В садовом товариществе “Электрон”, в месте, где с ним граничат СТ “Гвоздика”, “Адонис и Сальвия” и “Рябинка”, появится емкость на 40 кубометров воды, которую закопают ниже глубины промерзания. Бочка будет наполняться из небольшого пруда, в который вода будет течь из близлежащего ручья. Также будут проведены трубы для слива лишней воды обратно в ручей и установлены пожарные гидранты.
Расширять эту систему городские власти не планируют. Пеэтер Тамбу говорит, что проект, если все будет работать согласно расчетам, может послужить образцом для других садовых товариществ.
Цель пилотного проекта именно в том, чтобы найти достаточно дешевое решение, такое, которое другие товарищества в будущем могли бы повторить. Поэтому нет смысла строить слишком дорогие решения, потому что мы все понимаем, что садовые товарищества сами их потом реализовать все равно не будут.
Пеэтер Тамбу
городской архитектор Нарвы
Проект обойдется городу в 63 710 евро.
Нарвский Департамент архитектуры и городского планирования 3 июня подписал договор с подрядчиком - компанией Nordpont. По плану, подготовительные работы начнутся 14 июля, а срок завершения работ и получения разрешения на эксплуатацию установлен до 30 сентября 2025 года.
Следить за объемом воды и скоростью ее течения после этого будут ученые TalTech. Если расчеты подтвердятся, проект можно будет масштабировать, то есть товарищества смогут повторить его на своей территории и за свои деньги.
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