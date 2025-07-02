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  • 02.07.25, 17:11

Урожай все скромнее: клубничные поля Эстонии захватило грибковое заболевание

В этом году на эстонских клубничных полях широко распространился антракноз: грибковое заболевание поражает плоды клубники, однако грибы того же рода могут заражать и другие части растения, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
В этом году клубника хоть и созревает, но урожай скудный. Причины не только в холодном и дождливом лете, но и в распространении различных грибковых заболеваний.
Хозяйка расположенного в Тартумаа хутора Laari Кадри Небокат признала, что и на их клубничном поле тоже распространен антракноз: «На поле, где растет сорт "Азия", антракнозом поражено около 70% клубники, и только 30% урожая можно отправить в продажу. На другие сорта болезнь так сильно не влияет».
«Антракноз в целом раньше был проблемой преимущественно жарких стран, потому что оптимальная температура для его развития – 25-30 градусов. Однако с 2019 года, по моему опыту, он стал гораздо чаще встречаться и в Эстонии. Скорее всего, он попал к нам с сортом клубники "Азия", так как считается, что споры попадают с растительным материалом», – сказала профессор кафедры садоводства Эстонского университета естественных наук Ульви Моор.

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