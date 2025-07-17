Тендеры провалились: Таллинн реконструирует старые автобусы

Третий тендер на закупку новых газовых автобусов для столичного предприятия общественного транспорта Tallinna Linnatransport (TLT) провалился, поэтому принято решение о реконструкции имеющихся 70 дизельных автобусов, передает rus.err.ee.
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- Foto: Liis Treimann
Городская управа Таллинна на этой неделе одобрила изменение договора с TLT, увеличив срок эксплуатации автобусов c 14 до 20 лет.
По словам руководителя TLT Кайдо Падала, если еще несколько лет назад сроки поставки автобусов составляли в среднем от 8 до 10 месяцев, то теперь время ожидания увеличилось вдвое – до полутора лет. Кроме того, производители зачастую хотят внести изменения в технические требования к автобусам – TLT отказывается идти на уступки.
Реконструкция дизельных автобусов позволит продлить срок службы на 5-7 лет и обойдется примерно в 70 000 евро – почти в пять раз дешевле, чем стоимость нового стандартного автобуса.
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