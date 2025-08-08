Назад 08.08.25, 09:51 Трамп более не требует от Путина встречи с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к саммиту с российским лидером Владимиром Путиным, даже если тот не встретится с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Белый дом все еще прорабатывает детали, уточнила в четверг, 7 августа, пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, передает DW.

Президент США Дональд Трамп.

Foto: Shutterstock

Комментарий Трампа последовал за словами Путина, что он надеется лично пообщаться с лидером Соединенных Штатов на следующей неделе, возможно, в Объединенных Арабских Эмиратах, напомнило агентство AP.

На вопрос журналиста, должна ли встреча Путина с Зеленским стать условием для переговоров главы РФ с Трампом, тот ответил: «Нет, ему (Путину – прим. ред.) не нужно (для этого встречаться с украинским лидером – прим. ред.). Нет».

Трамп: «Не люблю долго ждать»

Представитель Белого дома ранее 7 августа сообщил AP, что саммит США и России не состоится, если Путин не согласится лично пообщаться с Зеленским, но позднее уточнил, что такой сценарий лишь снизит вероятность подобной встречи в верхах.

Когда Трампа в Белом доме спросили о дедлайне, истекающем 8 августа, тот ответил: «Это будет зависеть от него (Путина – прим. ред.). Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован».

Американский лидер также отреагировал на продолжающуюся гибель солдат и мирных жителей в войне: «Я не люблю долго ждать. Думаю, что это позор (что убийства не прекращаются – прим. ред.)».

Ушаков: Москва оставила трехсторонний формат без внимания

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф на встрече в Кремле 6 августа упоминал идею трехсторонней встречи Зеленского, Путина и Трампа, однако «российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария».

Сам же президент России 7 августа повторил, что «ничего не имеет против» встречи с Зеленским. «Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», – утверждал российский лидер.

«Шанс для Путина снова манипулировать Трампом»

Зеленский прокомментировал переговоры Москвы и Вашингтона со сдержанным оптимизмом. «Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты», – написал он в Telegram.

«Это шанс для Путина снова манипулировать Трампом, – в свою очередь сказала старший аналитик Центра европейской политики EPC Аманда Пол в интервью DW. – Путин – агент КГБ. Он знает, как проникать в сознание людей. А странная одержимость Трампа Путиным сама по себе опасна, потому что он очень подвержен манипуляциям».