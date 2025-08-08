Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,03%296,34
  • OMX Riga−0,03%915,28
  • OMX Tallinn0,03%2 033,91
  • OMX Vilnius0,06%1 207,47
  • S&P 500−0,08%6 340
  • DOW 30−0,51%43 968,64
  • Nasdaq 0,35%21 242,7
  • FTSE 1000,06%9 106,29
  • Nikkei 2251,85%41 820,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,8
  • 08.08.25, 09:51

Трамп более не требует от Путина встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к саммиту с российским лидером Владимиром Путиным, даже если тот не встретится с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Белый дом все еще прорабатывает детали, уточнила в четверг, 7 августа, пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, передает DW.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Shutterstock
Комментарий Трампа последовал за словами Путина, что он надеется лично пообщаться с лидером Соединенных Штатов на следующей неделе, возможно, в Объединенных Арабских Эмиратах, напомнило агентство AP.
На вопрос журналиста, должна ли встреча Путина с Зеленским стать условием для переговоров главы РФ с Трампом, тот ответил: «Нет, ему (Путину – прим. ред.) не нужно (для этого встречаться с украинским лидером – прим. ред.). Нет».
Трамп: «Не люблю долго ждать»

Статья продолжается после рекламы

Представитель Белого дома ранее 7 августа сообщил AP, что саммит США и России не состоится, если Путин не согласится лично пообщаться с Зеленским, но позднее уточнил, что такой сценарий лишь снизит вероятность подобной встречи в верхах.
Когда Трампа в Белом доме спросили о дедлайне, истекающем 8 августа, тот ответил: «Это будет зависеть от него (Путина – прим. ред.). Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован».
Американский лидер также отреагировал на продолжающуюся гибель солдат и мирных жителей в войне: «Я не люблю долго ждать. Думаю, что это позор (что убийства не прекращаются – прим. ред.)».
Ушаков: Москва оставила трехсторонний формат без внимания
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф на встрече в Кремле 6 августа упоминал идею трехсторонней встречи Зеленского, Путина и Трампа, однако «российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария».
Сам же президент России 7 августа повторил, что «ничего не имеет против» встречи с Зеленским. «Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», – утверждал российский лидер.
«Шанс для Путина снова манипулировать Трампом»
Зеленский прокомментировал переговоры Москвы и Вашингтона со сдержанным оптимизмом. «Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты», – написал он в Telegram.
«Это шанс для Путина снова манипулировать Трампом, – в свою очередь сказала старший аналитик Центра европейской политики EPC Аманда Пол в интервью DW. – Путин – агент КГБ. Он знает, как проникать в сознание людей. А странная одержимость Трампа Путиным сама по себе опасна, потому что он очень подвержен манипуляциям».
