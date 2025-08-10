Каллас созывает внеочередную встречу министров иностранных дел Европы
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас созывает в понедельник внеочередную встречу министров иностранных дел Евросоюза, чтобы обсудить дальнейшие шаги по завершению войны в Украине.
Кая Каллас считает, что перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина Европа должна определить свой план действий.
Foto: Liis Treimann
В воскресенье Каллас заявила, что любое соглашение между Вашингтоном и Москвой о завершении войны в Украине должно предусматривать участие Украины и Европейского союза, передает Reuters. Исходя из этого, Каллас созывает министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить дальнейшие действия.
