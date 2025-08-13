Трамп – о встрече с Путиным: «Мы выигрываем во всем!»

Президент США отказался считать «победой Путина» свои переговоры с ним на Аляске. «Мы выигрываем во всем», – написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social, передает DW
.
- Президент США Дональд Трамп.
- Foto: Shutterstock
По мнению президента США Дональда Трампа, освещением подготовки его встречи на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным занимаются «очень несправедливые СМИ». «Постоянное цитирование уволенных неудачников или действительно глупых людей, таких, как (бывший советник президента США по национальной безопасности. - Ред.) Джон Болтон, который недавно заявил, что, хотя встреча и пройдет на американской земле, "Путин уже победил". О чем все это? Мы выигрываем во всем», – возмутился глава Белого дома в посте, обнародованном в его соцсети Truth Social в среду, 13 августа.
«Если бы я получил бесплатно Москву и Ленинград (сегодняшнее название города: Санкт-Петербург. - Ред.) как часть сделки с Россией, в фейковых новостях написали бы, что я заключил плохую сделку!» – продолжил Трамп.
Возможность новых санкций США и Европы против России
Статья продолжается после рекламы
В другом посте в тот же день, 13 августа, Трамп анонсировал свой разговор с европейскими лидерами в ближайшее время. «Это великие люди, которые хотят увидеть заключенную сделку», – написал он.
Между тем министр финансов США Скот Бессент заявил 13 августа, что санкции или вторичные санкции могут расшириться, если встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не даст результата. При этом он призвал европейские страны также ужесточить ограничения в отношении РФ в таком случае. «Он (Дональд Трамп. - Ред.) четко даст понять президенту Путину, что на столе лежат все опции», – подчеркнул Бессент в интервью Bloomberg Television.
Обсуждение Украины на встрече Путина и Трампа на Аляске
Личная встреча президентов США и РФ – Дональда Трампа и Владимира Путина, – на которой будут обсуждаться возможные условия мирного урегулирования в Украине, должна пройти в городе Анкоридж на Аляске 15 августа. Как отмечает «Радио Свобода», это будет первый визит Путина в США с 2015 года и его первая поездка в западную страну с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 12 августа, признал, что не знает, о чем будут говорить Трамп и Путин, и указал на необходимость подключить к таким переговорам Украину. «Результата этой двусторонней встречи на Аляске я не знаю. То есть мы увидим это с вами, наверное. Я не знаю, о чем они будут говорить без нас. Наверное, есть свой двусторонний трек. Украинские вопросы должны обсуждаться как минимум втроем», – цитирует украинского лидера агентство «Интерфакс-Украина».
В то же время сам факт встречи Путина и Трампа на территории США президент Украины расценил как «личную победу» Путина.
Ранее, 9 августа, в том же ключе высказался экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. «Единственным местом проведения саммита, которое для Путина было бы еще лучше, чем Аляска, была бы Москва, – заявил Болтон в передаче The Source на телеканале CNN. – Так что изначальная позиция, я думаю, – это большая победа для Путина».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам ЕС, что Киев готов пойти на территориальные уступки, чтобы достичь мирного соглашения, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. Но участие Украины, как и кого-то от ЕС в переговорах пока под вопросом.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером России Владимиром Путиным в следующую пятницу в штате Аляска.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к саммиту с российским лидером Владимиром Путиным, даже если тот не встретится с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Белый дом все еще прорабатывает детали, уточнила в четверг, 7 августа, пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, передает DW.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас созывает в понедельник внеочередную встречу министров иностранных дел Евросоюза, чтобы обсудить дальнейшие шаги по завершению войны в Украине.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.