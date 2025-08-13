Назад 13.08.25, 18:55 Трамп – о встрече с Путиным: «Мы выигрываем во всем!» Президент США отказался считать «победой Путина» свои переговоры с ним на Аляске. «Мы выигрываем во всем», – написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social, передает DW

Президент США Дональд Трамп.

Foto: Shutterstock

По мнению президента США Дональда Трампа, освещением подготовки его встречи на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным занимаются «очень несправедливые СМИ». «Постоянное цитирование уволенных неудачников или действительно глупых людей, таких, как (бывший советник президента США по национальной безопасности. - Ред.) Джон Болтон, который недавно заявил, что, хотя встреча и пройдет на американской земле, "Путин уже победил". О чем все это? Мы выигрываем во всем», – возмутился глава Белого дома в посте, обнародованном в его соцсети Truth Social в среду, 13 августа.

«Если бы я получил бесплатно Москву и Ленинград (сегодняшнее название города: Санкт-Петербург. - Ред.) как часть сделки с Россией, в фейковых новостях написали бы, что я заключил плохую сделку!» – продолжил Трамп.

Возможность новых санкций США и Европы против России

Статья продолжается после рекламы

В другом посте в тот же день, 13 августа, Трамп анонсировал свой разговор с европейскими лидерами в ближайшее время. «Это великие люди, которые хотят увидеть заключенную сделку», – написал он.

Между тем министр финансов США Скот Бессент заявил 13 августа, что санкции или вторичные санкции могут расшириться, если встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не даст результата. При этом он призвал европейские страны также ужесточить ограничения в отношении РФ в таком случае. «Он (Дональд Трамп. - Ред.) четко даст понять президенту Путину, что на столе лежат все опции», – подчеркнул Бессент в интервью Bloomberg Television.

Обсуждение Украины на встрече Путина и Трампа на Аляске

Личная встреча президентов США и РФ – Дональда Трампа и Владимира Путина, – на которой будут обсуждаться возможные условия мирного урегулирования в Украине, должна пройти в городе Анкоридж на Аляске 15 августа. Как отмечает «Радио Свобода», это будет первый визит Путина в США с 2015 года и его первая поездка в западную страну с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 12 августа, признал, что не знает, о чем будут говорить Трамп и Путин, и указал на необходимость подключить к таким переговорам Украину. «Результата этой двусторонней встречи на Аляске я не знаю. То есть мы увидим это с вами, наверное. Я не знаю, о чем они будут говорить без нас. Наверное, есть свой двусторонний трек. Украинские вопросы должны обсуждаться как минимум втроем», – цитирует украинского лидера агентство «Интерфакс-Украина».

В то же время сам факт встречи Путина и Трампа на территории США президент Украины расценил как «личную победу» Путина.

Ранее, 9 августа, в том же ключе высказался экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. «Единственным местом проведения саммита, которое для Путина было бы еще лучше, чем Аляска, была бы Москва, – заявил Болтон в передаче The Source на телеканале CNN. – Так что изначальная позиция, я думаю, – это большая победа для Путина».