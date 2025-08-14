Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,41%297,15
  • OMX Riga−0,52%915,7
  • OMX Tallinn0,00%2 035,19
  • OMX Vilnius0,65%1 216,22
  • S&P 5000,32%6 466,58
  • DOW 301,04%44 922,27
  • Nasdaq 0,14%21 713,14
  • FTSE 1000,00%9 165,19
  • Nikkei 225−1,45%42 649,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,25
  • 14.08.25, 12:02

В Лагеди произошел пожар на заводе по производству пластмассы Fertil

В промышленной зоне Лагеди, недалеко от Таллинна, горел ангар.
Пожарным удалось взять огонь под контроль
  • Пожарным удалось взять огонь под контроль
  • Foto: Põhja päästeamet
Спасательный департамент сообщил, что сегодня утром в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в ангаре промышленного здания на улице Техасе в поселке Лагеди, волость Рае.
Эпицентр
  • 06.08.25, 06:00
«Осторожно, горячо!» Дым без огня в Уйкала напоминает о нерешаемой проблеме Ида-Вирумаа
Уже выйдя на станции Йыхви, я принюхиваюсь – каждые несколько минут мне кажется, что я улавливаю в воздухе гарь и мусорный смрад. Но по пути к деревне Кукрузе, рядом с которой находится самая скандальная свалка Ида-Вирумаа, признаюсь себе – нет, это самовнушение.
Новости
  • 05.06.24, 13:54
В Пыхья-Таллинне произошел взрыв: горели нефтепродукты
В среду в 12:36 в Центре тревоги поступило сообщение о том, что на улице Нылва в Пыхья-Таллинне произошел сильный взрыв.
Новости
  • 01.05.25, 06:00
Спасателям приходится выезжать на пожар за десятки километров
В прошлом году в пожарах погибло рекордно низкое количество людей, и благодаря профилактической работе спасателей возгораний тоже становится все меньше. Однако хватит ли пожарных в случае масштабного кризиса?
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

1
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
2
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
3
Новости
  • 13.08.25, 06:00
Криптомиллионерам вынесли в США мягкий приговор, они могут вернуться в Эстонию
4
Новости
  • 12.08.25, 17:59
Пярнуский стартап по производству видеоигр обанкротился: деньги из Дубая исчезли, зарплаты остались невыплаченными
5
Новости
  • 13.08.25, 09:33
Компания Кристьяна Раху проиграла договор на парковку в Таллинне крупному конкуренту
«Мы шутим, что тендер выиграет тот, кто согласится больше доплатить»
6
Mнения
  • 08.08.25, 08:04
Цена успеха: простодушное стяжательство на фоне зарева войны

Новости
  • 14.08.25, 14:19
Десятая часть эстонских свиней будет забита: под угрозой тысячи рабочих мест
Инвестор Тоомас
  • 14.08.25, 13:42
Инвестор Тоомас: наконец, 10 000 евро ушли в Novo Nordisk
Новости
  • 14.08.25, 13:39
Почему подорожала говядина?
Биржа
  • 14.08.25, 13:35
Финский эксперт: Трамп – лишь кратковременный гул, биржа не примет безумного поведения
Новости
  • 14.08.25, 12:02
В Лагеди произошел пожар на заводе по производству пластмассы Fertil
Новости
  • 14.08.25, 11:12
Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать «раздел» украинских территорий на встрече с Путиным
Новости
  • 14.08.25, 10:33
Осула выкупил у финнов Milworks
Биржа
  • 14.08.25, 09:38
Кредитный портфель Bigbank показал рекордный прирост

Активы Ивана Турыгина и Сергея Потапенко перейдут жертвам построенной ими пирамиды.
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
Криптомиллионерам вынесли в США мягкий приговор, они могут вернуться в Эстонию
Новости
  • 13.08.25, 06:00
Криптомиллионерам вынесли в США мягкий приговор, они могут вернуться в Эстонию
Основатель и руководитель компании Gamecan Мартен Палу был настроен оптимистично и планировал к 2030 году создать в Пярну технологический городок, в котором будут жить и работать тысяча обеспеченных жителей.
Новости
  • 12.08.25, 17:59
Пярнуский стартап по производству видеоигр обанкротился: деньги из Дубая исчезли, зарплаты остались невыплаченными
Генеральный директор Europark Estonia Карол Кованен признал, что парковочная компания должна за короткий срок пройти путь, который ее конкурент прошел за 25 лет. «Учитывая деятельность и риски, связанные с предоставлением услуг, с коммерческой точки зрения это для нас определенно вызов».
Новости
  • 13.08.25, 09:33
Компания Кристьяна Раху проиграла договор на парковку в Таллинне крупному конкуренту
«Мы шутим, что тендер выиграет тот, кто согласится больше доплатить»
Иллюстративное фото.
Новости
  • 13.08.25, 14:41
Эстония высылает сотрудника посольства России
Eesti Energia замораживает проект морского парка Liivi из-за изменения государственной политики, объяснил руководитель Enefit Green Юхан Агурайуя.
Новости
  • 13.08.25, 14:34
Сотрудничество с японцами прекращается: Eesti Energia замораживает проект морского парка Liivi
Снижение НСО на продукты питания поддерживают почти 100 000 человек.
Новости
  • 12.08.25, 18:26
Orkla не поддерживает снижение НСО: тогда деньги придется искать где-то еще
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

