В Лагеди произошел пожар на заводе по производству пластмассы Fertil

Уже выйдя на станции Йыхви, я принюхиваюсь – каждые несколько минут мне кажется, что я улавливаю в воздухе гарь и мусорный смрад. Но по пути к деревне Кукрузе, рядом с которой находится самая скандальная свалка Ида-Вирумаа, признаюсь себе – нет, это самовнушение.