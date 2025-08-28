Назад 28.08.25, 12:16 Концерн Линнамяэ подозревает литовские госучреждения в притеснении Концерн MM Grupp, принадлежащий крупному предпринимателю Маргусу Линнамяэ, обратился за помощью к Министерству иностранных дел Эстонии, поскольку считает, что литовский департамент конкуренции намеренно притесняет их деятельность.

Маргус Линнамяэ.

Foto: Andras Kralla

Член правления MM Grupp Кристель Вольвер рассказала ERR , что, по оценке концерна, литовский департамент конкуренции притесняет их различные предприятия.

«Это происходит на протяжении многих лет, и общим знаменателем является связь с MM Grupp. Как нам кажется, наши фирмы не получают равного обращения по сравнению, например, с предприятиями с отечественным капиталом. Нарушаются различные процессуальные нормы, затягиваются производства и нас изматывают информационными запросами», – описала происходящее Вольвер.

В качестве примера последних лет она привела ситуацию с приобретенными в Литве фирмами в области кинопроката: в соответствии с правилами конкуренции ЕС ни одна из сделок не требовала разрешения литовского или эстонского департамента конкуренции, но, несмотря на это, литовское ведомство рассматривало вопрос о слиянии фирм более 2,5 лет вместо предусмотренных законом шести месяцев.

Статья продолжается после рекламы

MM Grupp обратился за советом к Министерству иностранных дел Эстонии, чтобы оно помогло прояснить ситуацию, и пресс-секретарь МИД ЭР Эгерт Пухм подтвердил, что сейчас министерство общается с представителями литовского государства.