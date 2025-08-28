Концерн Линнамяэ подозревает литовские госучреждения в притеснении
Концерн MM Grupp, принадлежащий крупному предпринимателю Маргусу Линнамяэ, обратился за помощью к Министерству иностранных дел Эстонии, поскольку считает, что литовский департамент конкуренции намеренно притесняет их деятельность.
Член правления MM Grupp Кристель Вольвер рассказала ERR, что, по оценке концерна, литовский департамент конкуренции притесняет их различные предприятия.
«Это происходит на протяжении многих лет, и общим знаменателем является связь с MM Grupp. Как нам кажется, наши фирмы не получают равного обращения по сравнению, например, с предприятиями с отечественным капиталом. Нарушаются различные процессуальные нормы, затягиваются производства и нас изматывают информационными запросами», – описала происходящее Вольвер.
В качестве примера последних лет она привела ситуацию с приобретенными в Литве фирмами в области кинопроката: в соответствии с правилами конкуренции ЕС ни одна из сделок не требовала разрешения литовского или эстонского департамента конкуренции, но, несмотря на это, литовское ведомство рассматривало вопрос о слиянии фирм более 2,5 лет вместо предусмотренных законом шести месяцев.
Статья продолжается после рекламы
MM Grupp обратился за советом к Министерству иностранных дел Эстонии, чтобы оно помогло прояснить ситуацию, и пресс-секретарь МИД ЭР Эгерт Пухм подтвердил, что сейчас министерство общается с представителями литовского государства.
13 августа принадлежащий Маргусу Линнамяэ концерн Apollo Grupp торжественно открыл в квартале Ротерманна свой первый развлекательный центр Apollo Plaza – он впервые объединил под одной крышей все развлечения и возможности для проведения досуга под брендом Apollo.
Инвестиционная компания MM Grupp крупного предпринимателя Маргуса Линнамяэ получила разрешение от Антимонопольной службы Литвы на покупку ресторанного бизнеса, который несколько месяцев назад перешел к Ивару Венделину.
Предприниматели, которые годами работали в лесной отрасли и недавно вместе с крупным бизнесменом Маргусом Линнамяэ участвовали в масштабной лесной сделке, отошли от руководящих должностей в Союзе владельцев частных лесов Эстонии.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.