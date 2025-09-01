Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,12%295,85
  • OMX Riga0,22%921,59
  • OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  • OMX Vilnius0,04%1 226,21
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,1%9 196,34
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,36
  • OMX Baltic−0,12%295,85
  • OMX Riga0,22%921,59
  • OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  • OMX Vilnius0,04%1 226,21
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,1%9 196,34
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,36
  • 01.09.25, 16:57

Отчет: расходы на здравоохранение растут, но старение населения – не главная причина

Старение населения не является главной причиной роста расходов на здравоохранение, говорится в отчете Центра мониторинга развития.
За последние 15 лет расходы на здравоохранение в стране утроились.
  • За последние 15 лет расходы на здравоохранение в стране утроились.
  • Foto: Liis Treimann
По оценке центра, наибольшее влияние на рост расходов в сфере здравоохранения в Эстонии оказывают подорожание технологий, рост заработной платы и более широкое использование услуг. При сохранении текущих тенденций доля расходов на здравоохранение в ВВП, вероятнее всего, будет расти и впредь, отмечается в отчете.
За последние 15 лет расходы на здравоохранение в стране утроились, а за десять лет – удвоились, и, по расчетам Центра мониторинга развития, основными причинами этого являются подорожание амбулаторных услуг и рост заработной платы работников здравоохранения.
«Затраты на оплату труда в трудоемком секторе здравоохранения растут, поскольку заработные платы должны следовать за общим уровнем экономики, даже если производительность труда в сфере здравоохранения растет медленнее, чем в промышленности или технологическом секторе. Это, в свою очередь, означает, что доля расходов на здравоохранение в ВВП, вероятнее всего, будет расти и впредь», – пояснил эксперт Центра мониторинга развития Каупо Коппель.

Статья продолжается после рекламы

Расчеты Центра мониторинга развития показывают, что старение населения объясняет лишь небольшую часть увеличения расходов на здравоохранение за последние 15 лет. Например, по сравнению с 2010 годом влияние демографических факторов объясняет всего 4% роста расходов на здравоохранение.
Рост стоимости услуг и повышение заработной платы работников здравоохранения обеспечили примерно половину, то есть 51-55% всего увеличения расходов на здравоохранение в Эстонии, и рост произошел, прежде всего, в сфере амбулаторных услуг. Именно рост затрат на оплату труда объясняет более половины (57-60%) роста расходов поставщиков медицинских услуг. В случае семейных врачей, работников скорой помощи и сферы сестринского ухода, это число составляет 70-80%. Второй важной причиной роста цен являются расходы на медицинские товары, включая лекарства.
Около 40% роста расходов на здравоохранение связаны с более частым или интенсивным использованием услуг. Например, выросли расходы на лабораторные обследования. Только за последние десять лет расходы на обследования увеличились в 2,5 раза, из которых половина обусловлена ростом числа пациентов и количества анализов на одного человека.
Доля расходов, связанных с организацией и распределением средств в сфере здравоохранения Эстонии, напротив, со временем снижалась. За 20 лет доля административных расходов в здравоохранении сократилась почти втрое.
В кратком отчете Центр мониторинга развития приводит исследования европейских стран, которые показывают, что расходы на здравоохранение резко возрастают непосредственно перед смертью человека во время его пребывания на стационарном лечении. Лечение людей в последний год их жизни составляет около 10% всех государственных расходов на здравоохранение, причем значительная часть этих затрат приходится на последний месяц жизни.
«Сегодня 80% расходов на конец жизни составляет интенсивное стационарное лечение, и лишь незначительную часть – паллиативная помощь, то есть поддерживающее лечение, направленное на качество жизни пациента. Ее роль в здравоохранении сегодня все еще незначительна», – пояснил Коппель.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 24.08.25, 11:43
Медицинский стартап банкротится и продолжает работу как НКО. «Чтобы десять лет работы не пропали даром»
Стартап Triumf Health, предлагающий детям поддержку психического здоровья с помощью мобильной игры, оказался на грани банкротства. Чтобы почти десять лет работы не пропали, стартап решил продолжить работу в форме некоммерческой организации.
Mнения
  • 14.08.25, 18:18
Лаури Беэкманн: Эстонии необходима система лицензирования продажи алкоголя
Государство должно уметь ограничивать доступность алкоголя, защищать несовершеннолетних и здоровье населения, а также обеспечивать, чтобы предприниматели, работающие с алкоголем, относились к своей ответственности серьезно, пишет член правления Эстонской палаты по снижению вреда от табака и алкоголя (ETAK) Лаури Беэкманн.
Новости
  • 05.08.25, 11:44
Двух врачей Ида-Вируской центральной больницы подозревают во взяточничестве
Центральная криминальная полиция и прокуратура подозревают, что два врача Ида-Вируской центральной больницы направляли пациентов на лечение за взятки, передает «Северное побережье».
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
2
Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа
3
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
4
Новости
  • 29.08.25, 07:00
Оборонный промпарк под Кивиыли: влияние на городскую экономику скромнее, чем масштаб производства
5
Новости
  • 31.08.25, 14:30
В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра
Смотрите имена семи кандидатов
6
Новости
  • 30.08.25, 15:09
Pagaripoisid вновь ушла в убыток. «Есть предел, после которого двигаться дальше станет невозможно»

Последние новости

Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором
Новости
  • 01.09.25, 18:44
Решение Neste уронило цену на бензин ниже себестоимости. Грядет «топливная война»?
Биржа
  • 01.09.25, 17:55
Apranga достигла крупнейшего месячного оборота в истории
ТОП
  • 01.09.25, 17:28
ТОП агентств недвижимости 2024: рентабельность резко упала
Рейтинг 27 лучших бюро недвижимости!
Новости
  • 01.09.25, 16:57
Отчет: расходы на здравоохранение растут, но старение населения – не главная причина
Биржа
  • 01.09.25, 16:44
Вкус биржи: Лиза, не исчезай! Трамп уволил члена ФРС, а та не уходит!
Новости
  • 01.09.25, 16:34
Ректор TalTech: иностранные студенты помогли бы смягчить нехватку специалистов
Новости
  • 01.09.25, 16:20
Уроженец Эстонии продолжит возглавлять Северный инвестиционный банк

Сейчас в фокусе

Бар Parrot.
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
Алексей Яшин.
Новости
  • 31.08.25, 14:30
В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра
Смотрите имена семи кандидатов
Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
Два из трех основателей стартапа Vocal Image – Николай Лагойко (слева) и Марина Шукюрова.
Новости
  • 31.08.25, 10:36
Стартап, развивающий технологии для работы с голосом и навыками общения, привлек 3,6 млн долларов
Олег Осиновский считает практику демпинга губительной: он убежден, что компании, которые так делают – первые кандидаты на то, чтобы исчезнуть с рынка.
Новости
  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
Член правления Pagaripoisid Меэлис Пярн. Архивное фото.
Новости
  • 30.08.25, 15:09
Pagaripoisid вновь ушла в убыток. «Есть предел, после которого двигаться дальше станет невозможно»
Пассажирское судно Caroline курсирует между Нарвой и Нарва-Йыэсуу вдоль границы с РФ. В четверг оно приютило у себя на борту редакцию ДВ, несколько десятков бизнесменов и представителей IVEK и IVIA.
Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025