Назад 01.09.25, 16:57 Отчет: расходы на здравоохранение растут, но старение населения – не главная причина Старение населения не является главной причиной роста расходов на здравоохранение, говорится в отчете Центра мониторинга развития.

За последние 15 лет расходы на здравоохранение в стране утроились.

Foto: Liis Treimann

По оценке центра, наибольшее влияние на рост расходов в сфере здравоохранения в Эстонии оказывают подорожание технологий, рост заработной платы и более широкое использование услуг. При сохранении текущих тенденций доля расходов на здравоохранение в ВВП, вероятнее всего, будет расти и впредь, отмечается в отчете.

За последние 15 лет расходы на здравоохранение в стране утроились, а за десять лет – удвоились, и, по расчетам Центра мониторинга развития, основными причинами этого являются подорожание амбулаторных услуг и рост заработной платы работников здравоохранения.

«Затраты на оплату труда в трудоемком секторе здравоохранения растут, поскольку заработные платы должны следовать за общим уровнем экономики, даже если производительность труда в сфере здравоохранения растет медленнее, чем в промышленности или технологическом секторе. Это, в свою очередь, означает, что доля расходов на здравоохранение в ВВП, вероятнее всего, будет расти и впредь», – пояснил эксперт Центра мониторинга развития Каупо Коппель.

Статья продолжается после рекламы

Расчеты Центра мониторинга развития показывают, что старение населения объясняет лишь небольшую часть увеличения расходов на здравоохранение за последние 15 лет. Например, по сравнению с 2010 годом влияние демографических факторов объясняет всего 4% роста расходов на здравоохранение.

Рост стоимости услуг и повышение заработной платы работников здравоохранения обеспечили примерно половину, то есть 51-55% всего увеличения расходов на здравоохранение в Эстонии, и рост произошел, прежде всего, в сфере амбулаторных услуг. Именно рост затрат на оплату труда объясняет более половины (57-60%) роста расходов поставщиков медицинских услуг. В случае семейных врачей, работников скорой помощи и сферы сестринского ухода, это число составляет 70-80%. Второй важной причиной роста цен являются расходы на медицинские товары, включая лекарства.

Около 40% роста расходов на здравоохранение связаны с более частым или интенсивным использованием услуг. Например, выросли расходы на лабораторные обследования. Только за последние десять лет расходы на обследования увеличились в 2,5 раза, из которых половина обусловлена ростом числа пациентов и количества анализов на одного человека.

Доля расходов, связанных с организацией и распределением средств в сфере здравоохранения Эстонии, напротив, со временем снижалась. За 20 лет доля административных расходов в здравоохранении сократилась почти втрое.

В кратком отчете Центр мониторинга развития приводит исследования европейских стран, которые показывают, что расходы на здравоохранение резко возрастают непосредственно перед смертью человека во время его пребывания на стационарном лечении. Лечение людей в последний год их жизни составляет около 10% всех государственных расходов на здравоохранение, причем значительная часть этих затрат приходится на последний месяц жизни.

«Сегодня 80% расходов на конец жизни составляет интенсивное стационарное лечение, и лишь незначительную часть – паллиативная помощь, то есть поддерживающее лечение, направленное на качество жизни пациента. Ее роль в здравоохранении сегодня все еще незначительна», – пояснил Коппель.