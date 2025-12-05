Деловые ведомости
  • 06.12.25, 10:00

Ноябрь на рынке недвижимости: сделок стало меньше, цены выросли

В прошлом месяце в Таллинне было заключено 862 сделки купли-продажи недвижимости на общую сумму 153 миллиона евро. Средняя цена квадратного метра квартир поднялась до 3078 евро.
В ноябре средняя цена квадратного метра столичной квартиры достигла 3078 евро.
  • В ноябре средняя цена квадратного метра столичной квартиры достигла 3078 евро.
  • Foto: Shutterstock
По словам аналитика 1Partner Kinnisvara Элии Вяэри, общее количество сделок было ниже, чем в предыдущем месяце, однако активность рынка осталась на стабильном уровне.
«В целом картина похожа на предыдущий месяц, хотя количество сделок и снизилось. Разница отчасти обусловлена разным количеством рабочих дней: в ноябре рабочих дней было меньше, что повлияло на общее количество сделок. Количество сделок в расчёте на один рабочий день было практически одинаковым: в ноябре в среднем совершалось 43,1 сделки в день, а в октябре — 43,7», — пояснила Вяэри.
Меньшее количество рабочих дней повлияло и на количество сделок с квартирами в столице: в ноябре их было заключено 693, что на одну десятую меньше, чем в октябре, когда была заключена 771 сделка.

Статья продолжается после рекламы

«Если посмотреть на исторический средний показатель за последние два десятилетия, который, по недавним подсчётам эксперта по недвижимости Тыну Тоомпарка, составляет 684 сделки с квартирами в месяц, то ноябрь также превысил этот показатель», — отметила аналитик, которая считает, что главное ключевое слово — стабильность, поэтому серьёзных долгосрочных изменений в ближайшем будущем можно не ожидать.
«Если исходить из истории, декабрь может стать месяцем с большим количеством сделок, а январь в свою очередь может оказаться спокойнее, но в целом рынок останется на прежнем уровне», — добавила Вяэри.
В ноябре средняя цена квадратного метра в квартирах достигла 3078 евро (в октябре – 3069 евро), а медианная цена – 2852 евро (в октябре – 2844 евро). Самая дорогая квартира была продана в Таллинне за 789 000 евро. Кроме того, в прошлом месяце был продан 21 предназначенный под жилую застройку земельный участок с постройками и 9 земельных участков, предназначенных под жилую застройку. Самый дорогой земельный участок был продан за 1 000 000 евро.
