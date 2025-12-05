Назад 06.12.25, 10:00 Ноябрь на рынке недвижимости: сделок стало меньше, цены выросли В прошлом месяце в Таллинне было заключено 862 сделки купли-продажи недвижимости на общую сумму 153 миллиона евро. Средняя цена квадратного метра квартир поднялась до 3078 евро.

В ноябре средняя цена квадратного метра столичной квартиры достигла 3078 евро.

Foto: Shutterstock

По словам аналитика 1Partner Kinnisvara Элии Вяэри, общее количество сделок было ниже, чем в предыдущем месяце, однако активность рынка осталась на стабильном уровне.

«В целом картина похожа на предыдущий месяц, хотя количество сделок и снизилось. Разница отчасти обусловлена разным количеством рабочих дней: в ноябре рабочих дней было меньше, что повлияло на общее количество сделок. Количество сделок в расчёте на один рабочий день было практически одинаковым: в ноябре в среднем совершалось 43,1 сделки в день, а в октябре — 43,7», — пояснила Вяэри.

Меньшее количество рабочих дней повлияло и на количество сделок с квартирами в столице: в ноябре их было заключено 693, что на одну десятую меньше, чем в октябре, когда была заключена 771 сделка.

«Если посмотреть на исторический средний показатель за последние два десятилетия, который, по недавним подсчётам эксперта по недвижимости Тыну Тоомпарка, составляет 684 сделки с квартирами в месяц, то ноябрь также превысил этот показатель», — отметила аналитик, которая считает, что главное ключевое слово — стабильность, поэтому серьёзных долгосрочных изменений в ближайшем будущем можно не ожидать.

«Если исходить из истории, декабрь может стать месяцем с большим количеством сделок, а январь в свою очередь может оказаться спокойнее, но в целом рынок останется на прежнем уровне», — добавила Вяэри.

В ноябре средняя цена квадратного метра в квартирах достигла 3078 евро (в октябре – 3069 евро), а медианная цена – 2852 евро (в октябре – 2844 евро). Самая дорогая квартира была продана в Таллинне за 789 000 евро. Кроме того, в прошлом месяце был продан 21 предназначенный под жилую застройку земельный участок с постройками и 9 земельных участков, предназначенных под жилую застройку. Самый дорогой земельный участок был продан за 1 000 000 евро.