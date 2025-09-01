Деловые ведомости
  OMX Baltic−0,12%295,85
  OMX Riga0,22%921,59
  OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  OMX Vilnius0,04%1 226,21
  S&P 500−0,64%6 460,26
  DOW 30−0,2%45 544,88
  Nasdaq −1,15%21 455,55
  FTSE 1000,09%9 195,28
  Nikkei 225−1,24%42 188,79
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,85
  GBP/EUR0,00%1,16
  EUR/RUB0,00%94,33
  01.09.25, 16:20

Уроженец Эстонии продолжит возглавлять Северный инвестиционный банк

Северный инвестиционный банк (NIB) продлил срок полномочий Андре Кюйсвека на посту президента и председателя правления банка до конца августа 2029 года.
Срок полномочий Андре Кюйсвека, возглавляющего Северный инвестиционный банк с 2021 года, продлен еще на четыре года.
  • Срок полномочий Андре Кюйсвека, возглавляющего Северный инвестиционный банк с 2021 года, продлен еще на четыре года.
  • Foto: Liis Treimann
Кюйсвек занимает эту должность с апреля 2021 года.
