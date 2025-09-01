Уроженец Эстонии продолжит возглавлять Северный инвестиционный банк

Эстония должна взять четкое направление на развитие предприятий с более высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом. Конкурировать в бизнесе, основанном на объёмах, нереально, пишет президент и генеральный директор Северного инвестиционного банка Андре Кюйсвек в рамках опроса лидеров мнений Äripäev.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?