Назад 01.09.25, 18:44 Решение Neste уронило цену на бензин ниже себестоимости. Грядет «топливная война»? Финский топливный гигант Neste с 1 сентября перевел все свои заправки в формат Neste Express и отказалась от программ скидок по клиентским картам. Вместо этого компания снизила цены на топливо на всех станциях, сделав их одинаковыми и прозрачными. Это толкает на снижение цен и других участников рынка.

На автозаправке Neste в Ласнамяэ

Foto: Andras Kralla

Всего в Эстонии 61 автозаправка Neste. Хотя Neste прекратит скидки по картам с 1 октября, сейчас они ещё действуют, поэтому для постоянных клиентов выгода окажется ещё больше. В то же время на рынке возникла неопределённость: эксперты говорят о вероятном повторении сценария 2016 года, когда масштабная ценовая война ударила прежде всего по самой Neste.

Новость о смене подхода к ценообразованию вызвала мгновенную реакцию конкурентов: другие сети также опустили цены — местами более чем на 20 центов за литр. В результате дизель подешевел до уровня ниже 1,3 евро, а бензин марки 95 — примерно до 1,4 евро за литр. По словам представителя Terminal Energia Алана Вахта , топливо фактически стало продаваться ниже себестоимости.

В краткосрочной перспективе от перемен ценообразования выигрывают потребители, которые могут заправляться по рекордно низким ценам. Но в долгосрочной — ситуация грозит убытками сетям АЗС и полной перестройкой правил топливного рынка в Эстонии, где до сегодняшнего дня у всех АЗС на табло отображалась единая цена без всяких скидок.