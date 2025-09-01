Назад 01.09.25, 10:00 Ошибка исправлена: средняя зарплата выросла на 5,9% По исправленным данным Департамента статистики, во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата составила 2126 евро, что на 5,9% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

На прошлой неделе Департамент статистики Эстонии опубликовал неверные данные, сообщив, что средняя заработная плата выросла на 13,8%. Исправленный отчет показывает, что на самом деле рост был значительно меньше.

Foto: Liis Treimann

Во втором квартале 2025 года самая высокая средняя зарплата была в Таллинне (2479 евро), а также в уездах Харьюмаа (2365 евро) и Тартумаа (2175 евро). «Быстрее всего зарплаты росли в уездах Пылвамаа (7,7%) и Рапламаа (7%). Наименьший рост зарплат был в Ида-Вирумаа (3,8%)», – пояснила аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.