Ошибка исправлена: средняя зарплата выросла на 5,9%

На прошлой неделе Департамент статистики Эстонии опубликовал неверные данные, сообщив, что средняя заработная плата выросла на 13,8%. Исправленный отчет показывает, что на самом деле рост был значительно меньше.
Во втором квартале 2025 года самая высокая средняя зарплата была в Таллинне (2479 евро), а также в уездах Харьюмаа (2365 евро) и Тартумаа (2175 евро). «Быстрее всего зарплаты росли в уездах Пылвамаа (7,7%) и Рапламаа (7%). Наименьший рост зарплат был в Ида-Вирумаа (3,8%)», – пояснила аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.
Никто из аналитиков не поверил в опубликованные сегодня Департаментом статистики данные о средней зарплате в Эстонии. Генеральный директор учреждения Урмет Леэ признал, что данные оказались некорректными, и около десятка сотрудников сейчас занимаются поиском правильных данных.
Согласно свежей статистике, средняя зарплата в Тарту выросла почти на треть. «Это мистически большой рост. Его трудно чем-либо объяснить», — отметил вице-мэр по вопросам предпринимательства Раймонд Тамм.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то» обсуждаем падающие на Эстонию дроны, российские учения на границе с Литвой, а также прогнозы и статистику, которую аналитики, кажется, публикуют не приходя в сознание.
