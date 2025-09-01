Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,12%295,85
  • OMX Riga0,22%921,59
  • OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  • OMX Vilnius0,04%1 226,21
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,09%9 195,28
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,33
  • 01.09.25, 10:00

Ошибка исправлена: средняя зарплата выросла на 5,9%

По исправленным данным Департамента статистики, во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата составила 2126 евро, что на 5,9% выше, чем за аналогичный период 2024 года.
На прошлой неделе Департамент статистики Эстонии опубликовал неверные данные, сообщив, что средняя заработная плата выросла на 13,8%. Исправленный отчет показывает, что на самом деле рост был значительно меньше.
  • На прошлой неделе Департамент статистики Эстонии опубликовал неверные данные, сообщив, что средняя заработная плата выросла на 13,8%. Исправленный отчет показывает, что на самом деле рост был значительно меньше.
  • Foto: Liis Treimann
Во втором квартале 2025 года самая высокая средняя зарплата была в Таллинне (2479 евро), а также в уездах Харьюмаа (2365 евро) и Тартумаа (2175 евро). «Быстрее всего зарплаты росли в уездах Пылвамаа (7,7%) и Рапламаа (7%). Наименьший рост зарплат был в Ида-Вирумаа (3,8%)», – пояснила аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.
