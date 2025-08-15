Назад 15.08.25, 11:57 Вырклаэв: расходы на оборону не позволят отменить рост подоходного налога Резкое увеличение оборонных расходов не позволит государству отменить запланированное на следующий год повышение подоходного налога, считает бывший министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ), передает rus.err.ee.

Бывший министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).

Foto: Liis Treimann

Напомним, премьер-министр Кристен Михал не исключил отказа от повышения подоходного налога в следующем году в случае, если налоговые поступления будут выше ожидаемого.

Вырклаэв не верит, что это удастся сделать: «Кто из нас не хочет понижения налогов, но налоговая нагрузка и так снижается (отмена „налогового горба“ – ред). В то же время мы повышаем оборонные расходы в следующем году до 5% ВВП. По сравнению с 3–4 годами назад это означает, что мы ежегодно направляем на оборону примерно на 1,5 млрд евро больше».

Вырклаэв заявил, что оборона – приоритет номер один, а ситуация с безопасностью не показывает признаков улучшения: «И в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе у нас в бюджете нет пространства для дополнительных налоговых изменений».

Статья продолжается после рекламы

Вырклаэв напомнил, что смягчение правил ЕС по дефициту бюджета до 4,5% на четыре года было предоставлено именно для того, чтобы справиться с высокими оборонными расходами и найти способы их покрытия в будущем. «Это временное бюджетное послабление, все оно финансируется за счет займов, которые придется возвращать вместе с процентами, а также находить средства для будущего финансирования обороны», – сказал он.