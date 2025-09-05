Назад 05.09.25, 12:27 Politico: Еврокомиссия намерена начать реструктуризацию Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на реструктуризации возглавляемого ей органа исполнительной власти Евросоюза, чтобы сделать «запутанную систему» ЕК более эффективной и экономичной, пишет Deutsche Welle со ссылкой на издание Politico.

Foto: Европейская комиссия

Согласно документам, с которыми ознакомилось Politico, еврокомиссару по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственному управлению Петру Серафину было поручено «провести масштабный обзор организации и деятельности Еврокомиссии, а также провести внешний сравнительный анализ», целью которого является создание «современной, эффективной государственной администрации для реализации политических приоритетов (Евросоюза – прим. ред.). Новая структура ЕК должна понижать сложность в «вертикали власти» и «где это возможно, затраты».

Еврокомиссия насчитывает сегодня около 32 000 человек, отвечающих за выполнение большинства ежедневных административных функций исполнительной власти. Первоначально Серафину было поручено провести обзор актуальных процессов в структуре. Неназванные изданием представители ЕК сообщили, что будут рассмотрены альтернативные модели, в рамках которых можно было бы объединить департаменты, а окончательный набор рекомендаций будет готов к концу 2026 года.

Как ожидается, к тому времени исполнительная власть ЕС примет меры по устранению «ненужных процессов» и будет поощрять «совместную работу», проведя тщательную оценку того, «кто за что отвечает». Уже осенью 2025 года будет созвана внешняя группа высокого уровня для предоставления консультаций по этому процессу, а начало официального обзора запланировано на ближайший зимний период времени.