Назад 10.09.25, 07:00 Осиновский: деньги – это тоже актив. Не надо от него избавляться Предприниматель Олег Осиновский занял в ТОПе самых богатых людей Эстонии 8-е место, оставшись самым обеспеченным русскоязычным бизнесменом страны. Äripäev оценил его личное состояние в 513 миллионов евро, что на 31% выше, чем годом ранее. Сам Осиновский оценивает прошлый год как непростой и не ожидает, что в ближайшем будущем внешнеэкономическая ситуация сколь-нибудь улучшится.

Foto: Лийз Трейманн

«2024 год был хуже, чем 2023-й, – рассказывает Осиновский. – Война оказывает все большее влияние на бизнес и экономику, что очень хорошо видно на примерах стран еврозоны».

Оборот его компании Skinest Grupp упал за 2024 год на 37%, составив 90 миллионов евро. По словам Осиновского, падение произошло из-за того, что клиенты осознали, что война продлится еще долго, и, как следствие, изменили свое поведение.

«Люди поняли, что этой войне конца и края нет. По этой причине они начали откладывать капитальные инвестиции. Подвижные составы больше не покупают, ремонт локомотивов отложили до лучших времен», – перечисляет возникшие проблемы предприниматель.

Статья продолжается после рекламы

Арендный рынок при этом не пострадал, и вагоны и локомотивы на нем по-прежнему востребованы. Однако, как объясняет Осиновский, деньги за аренду более «длинные»: они выплачиваются не сразу, а на протяжении нескольких лет, что влияет на годовые показатели оборота и прибыли. В ближайшие годы никакого улучшения внешнеэкономической ситуации Осиновский не ждет. Наоборот: как бы хуже не стало. «Никакого прорыва или оживления на рынке я не предвижу. Нынешний год, скорее всего, для нас окажется лучше, чем предыдущий, но на этом все. Других позитивных сдвигов я не предвижу и никакого взрывного роста в ближайшем будущем не ожидаю. В прошлом году я решил не снимать дивиденды и в этом тоже не планирую. Потому что отношусь к будущему с большой осторожностью: могут начаться более трудные времена, чем сейчас», – предупреждает Осиновский. Не пустить новых игроков Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру на перспективы собственной компании он смотрит с оптимизмом. «Отсутствие взрывного роста для нас вообще не проблема. Мы обязательно получим прибыль, и она будет измеряться десятками миллионов евро. Мы постоянно растем, все время инвестируем, покупаем новые вагоны и локомотивы, увеличиваем собственный капитал. Идет постепенное развитие предприятия, и я не вижу вообще никаких причин, почему в будущем у нас дела должны пойти хуже, чем сейчас», – рассуждает бизнесмен. Рентабельность должна быть настолько низкой, чтобы на рынок не приходили новые игроки. Осиновский является сторонником постепенного развития и всегда старается работать с рентабельностью, которая удовлетворяет трем критериям: позволяет зарабатывать достаточно денег, чтобы развиваться, не пускает новичков на рынок и не делает рынок премиальным. «Рентабельность должна быть настолько низкой, чтобы на рынок не приходили новые игроки. Это логично. Но в то же время доходность должна быть достаточной, чтобы компания развивалась. Иначе ей будет не хватать денег, качество продукта будет ухудшаться, и ничего хорошего предприятие дальше не ждет», – говорит Осиновский. Демпинг и работу с низкой рентабельностью Осиновский не приемлет, считая, что в его бизнесе это заведомо проигрышная стратегия. Горячие новости 09.09.25, 08:47 Знаменитая оружейная закупка завершилась позором. Тысячи снайперских стволов оказались бракованными 09.09.25, 11:55 В ТОП богачей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша 10.09.25, 04:00 ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы KM 18.08.25, 11:05 Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Статья продолжается после рекламы

«Когда компаниями управляют профессионалы, никакого демпинга нет. Но время от времени на рынок залетают новички, которые думают, что все умеют. Они начинают работать так, как привыкли в своих бизнесах, т.е. идут в демпинг. Но здесь это не работает: даже если ты убьешь конкурента, он все равно вернется на рынок, как только тот станет премиальным. В этой отрасли нет возможности устранить конкурента навсегда. Поэтому демпинг никогда не приведет ни к чему позитивному», – убежден Осиновский.

В то же время, если рентабельность слишком высока, – это тоже плохо. По словам бизнесмена, в таком случае рынок становится премиальным, и на него заходит огромное количество новичков.

«Это как с недвижимостью: если дело дошло до того, что уже таксисты начинают строить и продавать квартиры, то пиши пропало – с такого рынка надо уходить как можно скорее, пока он не обрушился, – приводит он пример. – Очень важно правильно ловить эту грань. Нельзя допускать, чтобы рынок становился премиальным».

Планы на будущее? С настоящим бы разобраться

Планов на 2026 год Осиновский пока не строит – всему свое время. По его словам, компания еще не разобралась с текущими проблемами, и то, как она их решит, зависит от того, какой план на следующий год будет принят в ноябре.

На вопрос ДВ, планирует ли он слияния и поглощения, Осиновский ответил, что подходит к участию в новых проектах очень осторожно и не готов вкладываться в проект, если тот не предполагает высокой рентабельности (не менее 20% годовых).

«Мы всегда следим за новыми проектами, но в 95% случаев отказываемся от участия. Широко распространено мнение, что сейчас нужно активно брать кредиты, т.к. деньги дешевые. Мы с этим не согласны. Деньги – это тоже актив, и просто так от него избавляться не надо. Даже если они просто лежат на депозите, и их съедает инфляция: деньги – это все равно актив, который позволяет тебе совершать умные покупки в нужное время в нужном месте и в нужных количествах», – излагает Осиновский свою философию.

«К тому же, в отношении Эстонии и всей Восточной Европы действуют повышенные риски, связанные с войной, – а значит, по-старому работать в любом случае нельзя. Это раньше можно было купить торговый центр, окупаемость которого 15 лет. Сегодня мы такого себе позволить не можем: риски высоки, а значит и доходность должна быть премиальной. К тому же, на практике это работает так: если в Excel записана доходность в 25%, то в реальной жизни она будет 15%», – говорит предприниматель.

Недвижимость бурно развивается

Если оборот и коммерческая прибыль Skinest Grupp в 2024 году упали на 37%, то чистая прибыль ровно на тот же процент (+37%) выросла. Произошло это благодаря тому, что Осиновский выкупил долю Марселя Вихманна в грузинском девелоперском проекте Tbilisi Hills. В балансе эта доля была отражена по цене приобретения (в качестве альтернативы можно было бы провести переоценку недвижимости), что и повлияло на рост прибыли.

Статья продолжается после рекламы

«Марсель предложил, чтобы я выкупил его долю. Мы согласились, ибо в управлении проектом он активного участия не принимал. Акционер в таком случае не особенно нужен проекту, а проект – акционеру. До этого мы выкупили доли еще трех акционеров», – объясняет свое решение Осиновский.

Он доволен тем, как развивается Tbilisi Hills: жилая недвижимость продается, цены растут. По соседству планируется построить эстонскую школу и электростанцию, также могут появиться новые СПА-отели, магазины и другие объекты инфраструктуры.

Доволен он и тем, как развивается латвийский косметический бренд Dzintars, принадлежащий Skinest Grupp на 60%.

«Продажи составили в прошлом году 3,3 миллиона евро, а в этом планируется продать уже на 7 миллионов. Рост очень хороший, и это при том, что в прошлом году также удалось выйти в прибыль. Так что радуемся и гордимся. Мало того, что наша продукция продается в таких странах, как Англия, Польша или Голландия, так она еще и выставлена в Dubai Mall – крупнейшем торговом центре мира. Это то, где весь мир мечтает продаваться, попасть туда очень тяжело», – заметил Осиновский.

Инвестиции как способ познать мир

Осиновский активно инвестирует и в прошлом снимал дивиденды на несколько миллионов долларов. Однако сейчас он не считает эту деятельность финансово важной для себя.

«Это больше хобби. Мне просто нравится всегда быть в курсе того, что происходит. Открываешь сайт биржи, читаешь новости, искренне интересуешься тем, как мир отреагировал на те или иные события. Это хобби, которое позволяет быть в курсе мировых трендов и новостей», – объясняет бизнесмен.

Он любит держать облигации и уже довольно давно инвестирует в бумаги Iute Credit и латвийской Eleving. По его словам, это хорошо зарекомендовавшие себя компании, которые растут, развиваются и всегда платят в срок.

«Меня не интересует доходность, если она не двузначная, поэтому такие вот предпочтения», – поясняет он.