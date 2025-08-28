Назад 29.08.25, 12:17 Как очаровать иностранных бизнес-партнеров? Послы устроили мастер-класс в офисе Wise И в любви, и в бизнесе первый шаг – самый сложный. Как покорить сердце зарубежного рынка и где безопаснее всего искать долгосрочные отношения либо захватывающее краткосрочное приключение? Когда стоит сдаться и как самому не попасть в такую ​​же ситуацию?

Посол Эстонской Республики в Казахстане Яап Ора с удовольствием принял вызов: познакомить Казахстан с эстонской журналисткой Линдой Ээнсаар в качестве возможного делового партнера.

Foto: Лийз Трейманн

Министерство иностранных дел организовало 26 августа последнюю встречу экспортного клуба в недавно отремонтированном здании компании Wise. Заинтересованные в экспорте предприниматели собрались в офисе Wise в квартале Крулли, чтобы встретиться с послами Эстонской Республики за рубежом. На встрече присутствовали и несколько чиновников Министерства иностранных дел, отвечающих за экономику, а также представители экспортного отдела Фонда предпринимательства и инноваций (EIS). Однако есть один интересный нюанс: формат бесед был построен по принципу быстрых свиданий.

Каждой стране предоставлялся стол с флагом, и чтобы встретиться с послом, предпринимателю достаточно было подойти к нему и спросить о возможных деловых связях в стране назначения. Äripäev тоже интересовался зарубежными рынками и собирал информацию об экзотических «кавалерах». В этом ему помогали «послы-свахи».