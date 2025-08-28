Как очаровать иностранных бизнес-партнеров? Послы устроили мастер-класс в офисе Wise
И в любви, и в бизнесе первый шаг – самый сложный. Как покорить сердце зарубежного рынка и где безопаснее всего искать долгосрочные отношения либо захватывающее краткосрочное приключение? Когда стоит сдаться и как самому не попасть в такую же ситуацию?
Посол Эстонской Республики в Казахстане Яап Ора с удовольствием принял вызов: познакомить Казахстан с эстонской журналисткой Линдой Ээнсаар в качестве возможного делового партнера.
Foto: Лийз Трейманн
Министерство иностранных дел организовало 26 августа последнюю встречу экспортного клуба в недавно отремонтированном здании компании Wise. Заинтересованные в экспорте предприниматели собрались в офисе Wise в квартале Крулли, чтобы встретиться с послами Эстонской Республики за рубежом. На встрече присутствовали и несколько чиновников Министерства иностранных дел, отвечающих за экономику, а также представители экспортного отдела Фонда предпринимательства и инноваций (EIS). Однако есть один интересный нюанс: формат бесед был построен по принципу быстрых свиданий.
Каждой стране предоставлялся стол с флагом, и чтобы встретиться с послом, предпринимателю достаточно было подойти к нему и спросить о возможных деловых связях в стране назначения. Äripäev тоже интересовался зарубежными рынками и собирал информацию об экзотических «кавалерах». В этом ему помогали «послы-свахи».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
По данным Департамента статистики, во втором квартале 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года на 0,9%. Во втором квартале ВВП в текущих ценах составил 10,5 миллиарда евро.
Эстонские технологические компании и стартапы могут с удивлением обнаружить, что для экспорта их товаров и ИТ-систем требуется специальное разрешение, поскольку такие технологии могут применяться не только в гражданских, но и в военных целях.
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.