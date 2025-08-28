Деловые ведомости
Подписаться
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,35%6 478,88
  • DOW 30−0,06%45 611,31
  • Nasdaq −0,77%21 539,01
  • FTSE 1000,06%9 222,58
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,82
  • 29.08.25, 12:17

Как очаровать иностранных бизнес-партнеров? Послы устроили мастер-класс в офисе Wise

И в любви, и в бизнесе первый шаг – самый сложный. Как покорить сердце зарубежного рынка и где безопаснее всего искать долгосрочные отношения либо захватывающее краткосрочное приключение? Когда стоит сдаться и как самому не попасть в такую ​​же ситуацию?
Посол Эстонской Республики в Казахстане Яап Ора с удовольствием принял вызов: познакомить Казахстан с эстонской журналисткой Линдой Ээнсаар в качестве возможного делового партнера.
  • Посол Эстонской Республики в Казахстане Яап Ора с удовольствием принял вызов: познакомить Казахстан с эстонской журналисткой Линдой Ээнсаар в качестве возможного делового партнера.
  • Foto: Лийз Трейманн
Министерство иностранных дел организовало 26 августа последнюю встречу экспортного клуба в недавно отремонтированном здании компании Wise. Заинтересованные в экспорте предприниматели собрались в офисе Wise в квартале Крулли, чтобы встретиться с послами Эстонской Республики за рубежом. На встрече присутствовали и несколько чиновников Министерства иностранных дел, отвечающих за экономику, а также представители экспортного отдела Фонда предпринимательства и инноваций (EIS). Однако есть один интересный нюанс: формат бесед был построен по принципу быстрых свиданий.
Каждой стране предоставлялся стол с флагом, и чтобы встретиться с послом, предпринимателю достаточно было подойти к нему и спросить о возможных деловых связях в стране назначения. Äripäev тоже интересовался зарубежными рынками и собирал информацию об экзотических «кавалерах». В этом ему помогали «послы-свахи».
